7 waarschuwingssignalen dat een burn-out op de loer ligt

Stress is er niet van de één op de andere dag. Vaak bouwt het op de achtergrond langzaam op. Zo langzaam, dat we de verschillen in ons gedrag niet opmerken. Een artikel als deze kan je dan een spiegel voor houden. Dat is hard nodig, om te kunnen ingrijpen voordat deze stress omslaat in een burn-out.

Natuurlijk zijn er nog meer waarschuwingssignalen, maar deze zeven symptomen hieronder komen vaak voor. Zodra je er één of zelfs meerdere herkent, is het oppassen geblazen.

Vroege symptomen burn-out op de loer

Grijp in voordat het te laat is, als je meerdere van deze vroege symptomen van een burn-out kunt afvinken.

Je ervaart geen plezier meer in je werk

Ben je niet je bed uit te slepen en ervaar je geen plezier meer in je werk waar je eerder wel enthousiast over was? Dat kan een teken zijn dat het tijd is voor een nieuwe baan. Als je meerdere symptomen van een burn-out hieronder herkent, kan dit echter ook een duidelijk teken zijn.

Veel mensen denken dat een burn-out alleen draait om vermoeidheid. Het gevoel van ‘Ik kan het niet meer aan’. Maar let ook op cynische gedachten als ‘Ik kan niet wachten tot dit verschrikkelijke project is afgelopen’ of onzekere gedachten als ‘Ik ben niet goed genoeg’, aldus Dr. Christina Maslach, schrijfster van het boek The Truth About Burnout.

Is iedereen normaal ook altijd zo irritant?

Een ander vroeg symptoom van een burn-out is dat alles en iedereen je irriteert, (zelfs de kleine dingen) of als je op een andere manier mood swings hebt.

Na iets simpels als boodschappen doen ben je overprikkeld

Heb je na simpele activiteiten zoals boodschappen doen, het gevoel hebt daarvan bij te moeten komen? Dan is er iets aan de hand. Ook als je bijvoorbeeld eeuwen twijfelt welke pastasaus je mee moet nemen. Je brein heeft het al zo zwaar, dat het dit soort keuzes en prikkels niet aankan.

Je bent zo druk dat je niet meer sport of me-time hebt

Zodra je jouw routines loslaat en activiteiten cancelt waarvan je rationeel weet dat je er beter door gaat voelen (zoals sporten of me-time), zouden je alarmbellen af moeten gaan.

Er is niet meteen reden tot paniek, maar het is wel nodig om in actie te komen. Anders kom je namelijk vast te zitten in een vicieuze cirkel; je sport (bijvoorbeeld) niet omdat je niet lekker in je vel zit, waardoor je je nog slechter in je vel gaat voelen. Doorbreek die vicieuze cirkel zo snel mogelijk.

Je zegt nog steeds ‘ja’ terwijl je het er eigenlijk niet bij kunt hebben

Je bent niet de enige die het lastig vindt om nee te zeggen, maar als je jezelf hiermee over de kop werkt, help je hier niemand mee. Als je maar werk blijft aannemen, terwijl de emmer al bijna vol zit, weet je dat ‘ie op een gegeven moment over gaat lopen.

Hier vind je daarom 5 tips om nee te zeggen tegen je collega’s of baas en toch als teamplayer gezien te worden.

Ziek worden om maar even rust te hebben klinkt eigenlijk best goed

Een megagroot waarschuwingssignaal, want 1) als je daadwerkelijk ziek wordt, snap je waarom het gek was om dit te denken. En 2) het betekent dat je zelf niet in staat bent om rust te pakken. Zelfs als je een griepje zou krijgen, moet je je daarna meteen weer in de drukte storten. Het is beter om het probleem bij de oorzaak aan te pakken. Ga bijvoorbeeld in gesprek met je manager over je werkdruk.

Het maakt je een stuk minder uit hoe goed je je werk doet

We zeiden al dat ‘oververmoeidheid’ niet het enige vroege symptoom van een burn-out is. Ook bij onverschilligheid moeten je alarmbellen afgaan. Als je meer dan zeven dagen totaal onverschillig bent over je werk en over hobby’s waar je anders gepassioneerd over bent, is dat een duidelijk teken dat je gestrest bent.

Herken je je in dit artikel? Wacht dan niet te lang en kom in actie. Het feit dat je op dit artikel hebt geklikt, is wat ons betreft al een teken dat je in moet grijpen.