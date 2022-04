Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

7 unieke manieren hoe mensen een miljoen dollar hebben verdiend

Van het creëren van viral memes tot het vinden van een verborgen schat: de mensen in dit artikel laten zien dat rijkdom overal vandaan kan komen. Ze hebben allemaal een miljoen dollar verdiend door hun gekke idee na te streven.

Deze geniale ideeën, in combinatie met goede timing en misschien een beetje geluk, hebben deze mensen een fortuin opgeleverd. Het laat zien dat je af en toe out of the box moet denken als jij ook de wens hebt om een miljoen te verdienen.

Miljoen dollar verdiend op unieke wijze

Dit zijn een paar opmerkelijke en unieke manieren waarop mensen (meer dan) een miljoen dollar hebben verdiend.

1. Het creëren van een bloedende nephamburger

Vlees is verantwoordelijk voor 40 procent van de broeikasgassen die vrijkomen bij de productie van het voedsel van de gemiddelde Nederlander. Vooral rundvlees is slecht voor het milieu. NRC kwam er na een grondige check bijvoorbeeld achter dat één dag geen rundvlees eten evenveel water bespaart als een maand lang niet douchen. Toch vinden veel mensen vegetarische hamburgers niet echt genoeg om het lekker te vinden.

Milieuactivist Pat Brown bedacht daar een oplossing voor: een vleesloze burger die wel proeft en ‘bloedt’ als een normale burger: de Impossible Burger. En hoewel Brown dit niet voor het geld heeft gedaan (maar om de planeet te redden) heeft deze keuze hem geen windeieren gelegd. Zijn bedrijf heeft een geschatte waarde van 2 miljard dollar (1,7 miljard euro).

2. Speelgoed testen als kind

Wanneer je denkt aan bekende en rijke YouTubers, denk je waarschijnlijk als eerst aan gamers en vloggers. Toch is de best verdienende YouTuber al jaren een kind (inmiddels 10 jaar oud) dat speelgoed test. Ryan begon met online speelgoed uitproberen toen hij vier jaar oud was. Tegenwoordig heeft hij ook een eigen speelgoedlijn en een tv-show op Nick Jr.

3. Vreemden ondervragen en fotograferen

Brandon Stanton verloor in 2010 zijn goedbetaalde baan als obligatiehandelaar. De hobbyfotograaf besloot niet thuis te gaan zitten, maar de straat op te gaan en portretten te schieten van inwoners van New York. De foto’s die hij maakte, publiceerde hij op de Facebook-pagina ‘Humans of New York’.

Pas toen hij de grappige, ontroerende en gekke verhalen van de mensen die hij tegenkwam toevoegde, groeide de pagina in populariteit. Inmiddels is de kans klein dat je nog nooit één van zijn portretten online bent tegengekomen.

4. Het verkopen van oude kleding

Het opruimen van je kledingkast kan je een aardig zakcentje opleveren. Kijk maar naar Suzanne Canon, een moeder van twee, die op een dag besloot om kleding te verkopen via de Amerikaanse app Poshmark om een beetje extra te verdienen. Ze werd de eerste gebruiker van de app die 1 miljoen dollar verdiende. „Ik begrijp niet hoe het is gebeurd”, vertelt ze in een interview met Business Insider.

5. Het creëren van een meme

Na een slechte dag vroeg Eric Nakagawa een vriendin (en toekomstige co-founder) Kari Unebasami om hem een foto te sturen van iets schattigs om hem op te beuren. Ze maakte een meme van een dikke grijze kat met de tekst ‘I Can Has Cheezburger?’ die viral ging toen de twee ‘m ook online plaatsten.

Als reactie daarop creëerden Eric en Kari een simpele website waar mensen hun eigen soortgelijke memes konden maken. Dat was een goede idee, want een aantal maanden later verkochten ze de website voor 2 miljoen dollar en hadden ze dus beiden 1 miljoen dollar verdiend.

6. Een verborgen schat vinden

Je moet even geduld hebben, maar dan heb je ook wat. Na 16 (!) jaar zoeken vond duiker en schattenjager Mel Fisher de verborgen schat van het gezonken Spaanse schip Nuestra Senora de Atocha. Fisher en zijn bemanning vonden kisten met zilveren munten, goud, juwelen en duizenden andere unieke artefacten met een waarde van maar liefst 450 miljoen dollar (382 miljoen euro).

Na een rechtszaak met de staat Florida kreeg Fisher driekwart van de schat. Hoewel hij een gedeelte ook verkocht heeft, is een groot deel ervan te vinden in zijn eigen maritiem museum.

7. Mensen helpen te mediteren

Apps als Calm en Headspace helpen mensen te mediteren en hebben de makers miljoenen opgeleverd. Mediteren is al meer dan 5.000 jaar onderdeel van het menselijke leven en is dus het tegenovergestelde van een nieuw idee. Toch hebben de bedenkers van deze apps een manier gevonden om mediteren toegankelijk te maken voor iedereen. De oprichters hebben veel meer dan een miljoen dollar verdiend aan hun apps.

Dit artikel verscheen eerder op de website van onze collega’s van Manners.