Top 25 Nederlandse bedrijven waar jij je het best kunt ontwikkelen

Als je bij een nieuw bedrijf gaat werken, is er voor velen één ding eigenlijk nog belangrijker dan je salaris. Hoe kun jij je daar ontwikkelen? LinkedIn deed onderzoek op dit vlak. Dit zijn binnen dat kader de 25 beste Nederlandse bedrijven.

Het eerste wat opvalt: banken zijn goede werkgevers. Sowieso als directeur natuurlijk, want dan krijg je enorme bonussen. Maar daar gaat het nu even niet om. Als werknemer kun jij je daar dus ook heel goed ontwikkelen. Ook IT-beroepen zijn zwaar vertegenwoordigd.

LinkedIn Top Companies 2022

LinkedIn keek in het onderzoek zowel naar starters als meer ervaren professionals, in de periode van januari tot en met december 2021. De top 25 Nederlandse bedrijven waar jij jezelf het best kunt ontwikkelen, is gemaakt op basis van data van de Nederlandse gebruikers van het platform. Dat zijn in totaal ongeveer 8 miljoen.

Er is bijvoorbeeld gekeken naar het personeelsverloop van de betreffende Nederlandse bedrijven. Ook het percentage werknemers dat minimaal drie jaren actief is bij een bedrijf, is meegewogen. Andere criteria zijn onder meer promotiemogelijkheden, stabiliteit van een bedrijf, carrièrekansen, genderdiversiteit en opleidingsachtergrond.

Top 25 Nederlandse bedrijven om jezelf te ontwikkelen

Wil je jezelf goed ontwikkelen, dan weet je bij welke Nederlandse bedrijven je moet solliciteren. Makkelijker gezegd dan gedaan, want het zijn voornamelijk grote en bekende topbedrijven. Je bent niet de enige die daar wil werken.

Hieronder zie je de volledige top 25. Lees meer specifieke resultaten van het onderzoek op de website van LinkedIn.

Rabobank (Bankwezen) ABN AMRO Bank (Bankwezen) ING (Bankwezen) ASML (Hightech) Philips (Gezondheidszorg) TNO (Wetenschap) Unilever (FMCG) Atos (IT) Capgemini (IT) Nike (Groot -en detailhandel) Shell (Olie en energie) The Kraft Heinz Company (Voedsel en dranken) Koninklijke DSM (Biotechnologie) Royal Haskoning DH (Civiele techniek) Deltares (Onderzoek en wetenschap) NN Group (Financiële dienstverlening) ProRail (Transport, vrachtvervoer en spoorwegen) Volkswagen AG (Auto-industrie) Tata Consultancy Service (IT) IBM (IT) Siemens (Industriële automatisering) Arcadis (Civiele techniek) CGI (IT) Aegon (Financiële dienstverlening) Conclusion (IT)

