Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Uitgaven van Arslan (38): ‘Ik krijg dit jaar loonsverhoging, dus het vooruitzicht is goed’

We willen allemaal weleens een kijkje nemen in de portemonnee van een ander. Welke kosten hebben zij per maand en geven zij bijvoorbeeld hetzelfde uit aan boodschappen als jij? Het kan een leidraad zijn voor je eigen uitgavenpatroon (of een voorbeeld hoe het juist níet te doen). Maar vragen naar dit soort onderwerpen doen we als Nederlanders niet zo makkelijk. Daarom geven we je in de rubriek De Uitgaven van… een kijkje in de portemonnee van een ander.

Deze week spreken we met de 38-jarige Arslan, die er binnenkort op vooruit gaat qua zijn salaris. Een financiële meevaller staat dus op de stoep.

👨‍💻 Feiten en cijfers Leeftijd: 38

Functie: expeditiemedewerker

Netto-inkomen: 2100 euro

Woning: vrijstaand huurhuis van 44 m2

De maandelijkse uitgaven van Arslan

Houd je je maandelijkse uitgaven bij?

„Ja, ik noteer inderdaad per maand wat ik aan welke zaak kwijt ben. Dat doe ik in de notities-app op mijn telefoon. Zo heb ik die altijd bij de hand. Het is belangrijk voor mij om dat precies bij te houden, zodat ik kan sparen voor leuke dingen als vakanties.”

Waar ben je het meeste geld aan kwijt?

„Naast mijn huur is dat de aflossing voor mijn doorlopend krediet dat ik in het verleden heb afgesloten. Die loopt binnenkort wel af, dus dat scheelt dan een hoop.”

💶 Maandelijkse kosten Huur: 450

Doorlopende kredietaflossing: 335

Gwl: 220

Internet: 66

Telefoon: 55

Boodschappen: 250

Vrije tijd: 100

Abonnementen: 20

Zorgverzekeringen: 180

Extra verzekeringen: 28

Playstation: 10

Gem belastingen: 45 Totaal: 1759

Heb je een budget voor jezelf opgesteld en zo ja, hoe koos je welke bedragen waar aan toe te kennen?

„Nee, ik heb eigenlijk geen budget voor mezelf opgesteld. Ik woon pas een jaar op mezelf, maar tot nu toe kan ik eigenlijk elke maand wel wat sparen. Ik heb vaste uitgaven en alles wat ik overhou, gaat naar mijn spaarrekening.”

Is je financiële situatie het afgelopen jaar verbeterd, of ging je er op achteruit?

„Het afgelopen jaar was mijn financiële situatie stabiel, maar het ziet ernaar uit dat er binnenkort verbetering in gaat komen. Volgens de cao van mijn werk staat dat we binnen één jaar een loonsverhoging doorgevoerd krijgen. Bij mij gaat dat om 7,5 procent. Dat is voor mij zeker een financiële meevaller, dus de vooruitzichten zijn wel goed.”

Wat zou je willen veranderen aan je uitgavenpatroon?

„Ik zou wel wat meer willen bezuinigen. Bijvoorbeeld door aanbieders van gas en licht te vergelijken, of nog eens te kijken naar mijn telefoonabonnement, televisie en internetaansluitingen. Ik hoop dat als ik dat alles nog eens onder de loep neem, ik meer kan sparen en zo ook meer overhoud voor andere dingen. Op jaarbasis tellen al die beetjes flink bij elkaar op en dat zou me heel wat schelen.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Uitgaven van…? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Uitgaven.

Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.