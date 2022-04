Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Stefan (34): ‘Door bij mijn vader te wonen, kan ik nog sparen’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 34-jarige Stefan, die een Wajong-uitkering heeft en zo’n 50 tot 75 euro per maand spaart.

Beroep: geen (Wajong)

Netto inkomen: 1065 euro (Wajong-uitkering) en 111 euro zorgtoeslag

Woonsituatie: bij vader

De Spaarrekening van Stefan

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Er staat 800 euro op mijn spaarrekening. Daar ben ik absoluut niet blij mee, maar wel tevreden dat ik in ieder geval iets achter de hand heb.”

Waarom heb je een Wajong-uitkering?

„Ik ben geboren met een slecht lichaam; vanaf dat ik drie maanden oud was tot mijn twaalfde heb ik meer dan twintig schedel- en oor-operaties ondergaan. Daar heb ik uiteindelijk PTSS aan overgehouden.

Daarbij heb ik zware PDS (Prikkelbare Darm Syndroom), paniekaanvallen, raak ik heel snel overprikkeld en heb ik een slechte knie en slechte voeten.

Ik heb het tot mijn 25ste vol kunnen houden om te werken als stratenmaker en hovenier, en vervolgens heb ik twee jaar lang in een tuincentrum gewerkt. Daarna was mijn lijf op.

Ik ben met het UWV bezig om de opties te bekijken wat er nog mogelijk is voor mij om een toekomst op te kunnen bouwen.”

💶 Ook (anoniem) meedoen? Ook meedoen aan De Spaarrekening? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Spaarrekening.

Is dit ook de reden dat je bij je vader woont?

„Mijn netto inkomen is 1065 euro en ik krijg 111 euro zorgtoeslag, maar daarentegen ben ik ook 180 euro aan zorgverzekering kwijt. Om mijn vader tegemoet te komen, betaal ik vrijwillig 150 euro huur in de maand.

Ik heb qua wonen weinig keuze. De wachtlijst voor sociale huurwoningen is twaalf tot veertien jaar in mijn omgeving. Dan ben ik 40 jaar voordat ik aan de beurt ben.

En zelfs bij sociale huur zou ik financieel aan de grond zitten, met huurtoeslag zou een woning nog 350 euro in de maand kosten. Daardoor zou ik nauwelijks kunnen sparen of leven, alles zou opgaan aan rekeningen.

Gelukkig zijn mijn vader en ik goede vrienden met dezelfde hobby’s – we zitten elkaar niet in de weg.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Wat er overblijft aan het einde van de maand gaat naar de spaarrekening, in een goede maand kan dat 200 euro zijn. Gemiddeld is het echter 50 à 75 euro.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Helaas is dat vaak wel weer nodig, zo had de Belastingdienst vorig jaar een fout gemaakt die mij 800 euro heeft gekost. En door een aandoening aan mijn voeten heb ik steunzolen nodig en goede schoenen, die samen ook 300 euro kosten.

Dat is uiteindelijk 1100 euro, wat bijna een hele maand aan inkomsten is.”

Houd je bij waar je precies je geld aan uitgeeft?

„Ik houd in de gaten waar ik geld aan uitgeef, maar gebruik bijvoorbeeld geen Excel-bestand. Ik kijk op mijn rekening om te zien hoe het ervoor staat en of er binnenkort nog wat afgeschreven wordt. Zo weet ik altijd hoeveel ik nog heb en wat er nog kan.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Ik denk dat ik redelijk goed met geld om kan gaan. Ik geef niet onnodig geld uit, maar ik ben ook iemand die wil leven en vrijgevig is; ik huiver dus niet om eens te trakteren op een biertje of wat te eten.

Besparen op leuke dingen doe ik niet, het gaat sowieso niet om een groot bedrag. Door de PDS en paniekaanvallen kan ik zeer weinig buiten de deur komen en als ik een goede dag heb, is het doorgaans van korte duur.

Afhankelijk van de periode die ertussen zit en hoe lang ik de mogelijkheid heb om wat te kunnen doen, zal ik de ene keer meer uitgeven dan de andere keer. Daarbij moet je denken aan een bedrag tussen de 50 en 100 euro in de maand.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou graag een volledig gemiddeld loon willen hebben waarmee ik een normaal leven kan opbouwen, helaas zijn mijn lichaam en geest daar niet gezond genoeg voor.”

Wat is je beste financiële tip?

„Mijn tip is blijf leven, zet genoeg opzij om klappen op te vangen en te sparen maar geef de leuke dingen in het leven ook een kans.

Mijn verhaal is geen droomverhaal van geweldig hoge bedragen sparen, maar het is helaas de realiteit van velen met mij die simpelweg geen of zeer beperkte mogelijkheden hebben om het financieel beter te krijgen. Dat mag ook weleens gezien worden.”

Alle artikelen uit deze reeks vind je hier. Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.