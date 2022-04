Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Spaarrekening van Marco (22): ‘Ik spaar een enorm bedrag voor mijn leeftijd’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: de 22-jarige Marco, die door verschillende inkomstenstromen flink kan sparen.

Beroep: 4e-jaars WO-student in de gezondheidszorg

Netto inkomen: 1600 euro (vanuit twee verschillende bijbanen en inclusief vakantiegeld en eindejaarsuitkering)

Woonsituatie: thuis bij ouders

De Spaarrekening van Marco

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Momenteel staat er 10.500 euro op mijn spaarrekening. Daarnaast heb ik 33.000 aan cryptovaluta op veel verschillende cryptobeurzen en wallets staan en 2800 in losse aandelen. Daarbij heb ik wel een DUO-studielening van 930 per maand, wat inmiddels is opgelopen tot een studieschuld van 9000 euro. Dit bedrag zet ik elke maand om in de minst risicovolle cryptovaluta’s.

Meerdere vrienden maken gebruik van deze manier van beleggen, ondanks dat er veel risico’s aan verbonden zijn. Daar ben ik mij zeker van bewust, en ik kan me voorstellen dat de meerderheid van de lezers van deze rubriek dit onverstandig vindt. Ik raad het dus niemand aan.”

Ben je blij met het bedrag op je spaarrekening?

„Ik mag eigenlijk niet anders dan tevreden zijn met het bedrag dat ik bij elkaar gespaard heb. Een minderheid, maar toch een aanzienlijk bedrag, komt van mijn ouders en grootouders die voor mij hebben gespaard. Ik ben heel dankbaar voor de voorsprong die ze me hebben gegeven voor het moment dat ik op mijzelf wil en kan gaan wonen.

Op dit moment gebruik ik dit geld om mijn jaarlijkse collegegeld te betalen. Ze weten, of in ieder geval verwachten, dat ik verstandig omga met mijn geld en niet vaak grote onnodige aankopen doe.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik spaar zo’n 1000 euro per maand, als je mijn DUO-lening niet meerekent. Dat is een enorm bedrag, vooral voor mijn leeftijd. Dat komt vooral door de twee bijbanen die ik heb: in de thuiszorg als verzorgende en als onderzoeksmedewerker in een ziekenhuis. Ook heb ik een kleine inkomstenbron uit de inkoop en verkoop van spullen op websites zoals Marktplaats, wat zo’n 100 tot 200 euro per maand oplevert.

Gelukkig biedt de thuiszorg, het werk in het ziekenhuis en andere kleine inkomstenbronnen mij grote flexibiliteit, waardoor ik eigenlijk kan werken wanneer ik wil. Dat zorgt ervoor dat ik kan studeren, werken en genoeg vrije tijd heb voor leuke dingen.

Mijn doel is om 10.000 euro per jaar te sparen vanuit meerdere inkomstenbronnen. Natuurlijk is dit alleen mogelijk, omdat ik geen grote uitgaven heb zoals huur of de dagelijkse boodschappen. Wel betaal ik alle overige vaste lasten zelf, zoals de sportschool, telefoonabonnement en zorgverzekering. Ik wil daarin mijn ouders zo min mogelijk financieel tot last zijn.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Zelden. Toch zit er af en toe een luxe (impuls)aankoop tussen. Een mooie hifi-set, cryptominer of vakantie naar het buitenland behoren tot de meeste recente aankopen. Van mijn cryptovaluta snoep ik nooit, ondanks dat ik vind dat een te groot percentage van mijn vermogen daarin gestald staat.

Ik hoop daar op middellange termijn iets vanaf te halen en op de spaarrekening te zetten, maar dit is mij tot op heden niet gelukt. Een groot deel laat ik er voor de lange termijn op staan, dus meer dan tien jaar. Zolang ik geld niet nodig heb, blijft dit deel in cryptovaluta.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ja en nee. Ik gebruik mijn geld zo efficiënt mogelijk, wat wil zeggen dat ik zoveel mogelijk product wil voor zo min mogelijk geld. In plaats van een terrasje pakken, ga ik naar het park met vrienden en haal ik een sixpack bier en een stokbrood. Als ik op stap ga met mijn vriendin of vrienden, koop ik zo vaak mogelijk huismerken in plaats van A-merken en drink ik water in plaats van frisdrank. Liever een heel brood dan losse afgebakken broodjes en liever pindakaas dan duur vleesbeleg.

Ik koop daarnaast voornamelijk duurzame kleding. Hiermee bedoel ik voornamelijk dat ik kleding koop die lang meegaat en daardoor relatief goedkoop is als je rekening houdt met het aantal keer dat je een kledingstuk kan aandoen. Een Primark shirtje dat je na 5 keer dragen weg kunt gooien, zul je bij mij dus niet vinden in de kledingkast.

Ik ben echter nog niet tevreden over de balans in mijn vermogen. Een te groot deel staat in cryptovaluta, wat een zeer risicovolle asset is. Voor de lange termijn is dit geen probleem, maar gezien ik op een gegeven moment toch geld nodig heb voor een koophuis, wil ik voorkomen dat de koers laag staat op dat moment.

Het lukt me niet om dit om te zetten in euro’s, omdat je dan altijd denkt dat de koers nóg hoger zal gaan staan. Het is een psychologisch spelletje wat ik nog niet volledig onder de knie heb.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Er is maar één ding dat ik echt zou willen veranderen en dat is mijn inkomen. Dait is pas mogelijk wanneer ik afgestudeerd ben, wat al op redelijke termijn zal plaatsvinden. 1400 euro netto per maand is al heel veel als voltijdstudent, daar ben ik mij van bewust.

Toch streef ik ernaar om binnen een jaar na mijn afstuderen samen met mijn vriendin een starterswoning te kopen, onder andere met het spaargeld dat we samen hebben. Dit is ambitieus en voor velen een grote droom. Ik ben ervan overtuigd dat het gaat lukken.”

Wat is je beste financiële tip?

„Mijn beste tip op het gebied van financiën heeft vooral te maken met je netto inkomen en je uitgaven. Als je meer wil sparen, dan moet er meer geld binnenkomen. Dit kan op veel verschillende manieren, maar snel geld bestaat (voor de meesten) nu eenmaal niet.

Neem de tijd om vermogen op te bouwen, door een investering in ‘assets‘ zoals aandelen en fondsen, of een investering in jezelf door middel van een opleiding of een stap hoger in je huidige baan.

Een laatste korte, maar eveneens belangrijke tip: focus op je eigen inkomen en spaardoel en niet op de spaarverhalen die je hoort van anderen. Vaak hoor je de mensen praten die trots zijn op hun spaarrekening, waardoor je al gauw gedemotiveerd raakt. Let vooral op je eigen doel.”

