Door de 1 procent-regel ga je meer sparen en het werkt erg simpel

Geen zin om aan de slag te gaan met Excel-sheets of saaie budgetteermethoden, maar zou je wel wat meer willen sparen? Dan is de 1 procent-regel voor jouw uitgaven wellicht een goede tip. Deze regel zorgt ervoor dat je geen dure impulsaankopen meer doet waar je later misschien spijt van krijgt en helpt daarmee je spaarrekening groeien.

En het beste van alles: de regel is nog hartstikke simpel ook en kan binnen één seconde uitgevoerd worden. Daar willen we dus meer over weten.

Makkelijke tip om meer te sparen

Het idee achter de 1 procent-regel is simpel: denk minimaal 24 uur na over een aankoop als die meer kost dan 1 procent van je jaarinkomen. Door een maximum te stellen aan het bedrag dat je op een dag kan uitgeven, zal je nooit te veel uitgeven binnen 24 uur.

Daarnaast zorgt het wachten ervoor dat je nooit meer een impulsaankoop doet. Wedden dat je veel spullen waar je anders zonder nadenken je pinpas voor had getrokken compleet bent vergeten na 24 uur?

De 1 procent-regel in de praktijk

Een voorbeeld: als je 38.000 euro per jaar (net zoals Jan Modaal) verdient, is 1 procent van je jaarinkomen 380 euro. Bij de 1 procent regel denk je bij elke aankoop boven die 380 euro dus 24 uur na. Geen gehannes met budgets en Excel-sheets, maar simpel en makkelijk uit te voeren.

Ben je niet zo van de dure aankopen, maar tellen alle kleine impulsaankopen die je doet wel bij elkaar op? Je kan in plaats van 1 procent natuurlijk ook 0,5 of 0,25 van je jaarinkomen als maximum nemen en zo alsnog sparen. Het maakt niet uit hoe hoog het bedrag is dat je neemt, als je maar hebt nagedacht over een vastgesteld maximum. Dat maakt al een wereld van verschil.

Zorgt de 1 procent regel ervoor dat je een impulsaankoop niet doet? Til de tip dan naar het volgende level door het bedrag dat je bespaard hebt linea recta over te maken naar je spaarrekening. Je weet immers dat je het kunt missen; je had het bijna uitgegeven.