De Spaarrekening van Steven (30): ‘Mijn partner en ik sparen zo’n 1500 euro per maand’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Steven (30), die samen met z’n partner spaart en zweert bij verschillende spaarpotjes.

Beroep: Business analist

Netto salaris: 2.600 euro

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik spaar samen met mijn partner. Op onze gezamenlijke rekening staat 54.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ja, zeker. Ik ben pas echt goed gaan sparen toen ik fulltime ben gaan werken. Natuurlijk mag het altijd meer zijn, maar we hebben in ieder geval nooit geldzorgen.”

Waarom heb je ervoor gekozen om samen met je partner te sparen?

„Je hebt stellen die alleen samen de vaste lasten betalen en de rest van hun geldzaken apart houden, maar wij wilden het anders aanpakken. We hebben allebei 250 euro die we elke maand vrij kunnen uitgeven aan kleding, drankjes met vrienden en dat soort zaken. De rest van onze inkomens storten we naar onze gezamenlijke rekening, waar we onze vaste lasten betalen en sparen in verschillende potjes.”

Hoeveel spaar je per maand?

„We sparen samen zo’n 1.500 euro per maand. Zoals ik al zei, gaat dat naar verschillende potjes. We hebben er één voor onvoorziene uitgaven en potjes voor onze spaardoelen, zoals een nieuwe auto, vakanties en een bruiloft.

Eens in de zoveel tijd kijken we of het bedrag dat we overmaken moeten aanpassen. Als het spaarpotje voor vakantie goed gevuld is, kiezen we er bijvoorbeeld voor om het bedrag voor de nieuwe auto te verhogen. Ook kijken we welke prioriteit heeft. Wij willen graag trouwen na corona, dus als er geen risico meer is dat maatregelen ons plan verpesten, krijgt dat spaarpotje weer meer prioriteit.”

Haal je weleens geld van je spaarrekening?

„Ja, maar dat is dan ook de bedoeling. We komen wel pas aan het spaarpotje voor onze bruiloft, als we die daadwerkelijk nodig hebben. Daar zijn we heel streng in. Maar dat kan ook goed, omdat we genoeg geld op onze rekening houden voor etentjes en dat soort dingen en ook een spaarpot hebben voor grotere uitgaven, zoals vakanties en onvoorziene uitgaven. Door op deze manier te sparen, weet je echt waar je het voor doet.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Dat is best lastig om van jezelf te zeggen, vind ik, maar ik vind dat we het op deze manier goed geregeld hebben.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel meer willen verdienen. Ik weet dat dit bij andere bedrijven kan, maar zit hier wel heel erg op mijn plek. Dit jaar wil ik het gesprek aangaan met mijn werkgever.”

Wat is jouw beste financiële tip?

„Je voelt ‘m waarschijnlijk al aankomen, maar echt de verschillende spaarpotjes. Je kunt bij onze bank ook een doelbedrag instellen voor het potje en het is zo relaxt om te zien dat je steeds dichterbij je doel komt.”

Alle artikelen uit deze reeks vind je hier.