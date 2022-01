De Spaarrekening van Lizzy (24): ‘Als ik mezelf vergelijk met anderen, ben ik content’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Lizzy (24), die op jonge leeftijd een flink bedrag heeft weten te sparen.

Beroep: fulltime student (WO rechtsgeleerdheid) en parttime baan in de jeugdzorg

Netto salaris: tussen de 0 en 800 euro (flexibel contract), 500 euro van DUO

De Spaarrekening van Lizzy

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb momenteel 30.000 euro op mijn spaarrekening staan.”

Ben je daar blij mee?

„Ik kan wel zeggen dat ik er content mee ben. Voor mijn gevoel is het niet veel en had ik veel meer kunnen sparen, maar ik houd ontzettend veel van reizen en naar hotels gaan, en ik houd ook van nieuwe dingen doen en leren. Dat kost gewoon veel geld.

Ik was vroeger ontzettend slecht in sparen en ik dacht altijd dat ik achterliep. Maar toen ik mezelf een beetje ben gaan vergelijken met leeftijdsgenoten, zag ik dat ik redelijk op dreef ben.

Ik heb bijvoorbeeld op Google opgezocht wat iemand onder de 25 jaar gespaard moet hebben. Op Google staat een gemiddeld spaarbedrag van 7.100 euro en een mediaan spaarbedrag van 2.500 euro voor iemand onder de 25 jaar. Toen ik dat zag, wist ik dat ik wel goed bezig was.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik heb altijd geleerd om 1/3 van je inkomen op je spaarrekening te zetten. Dat lukt niet altijd, omdat je soms hele hoge vaste lasten hebt. Ik heb bijvoorbeeld een motor en een auto die al behoorlijk wat geld slurpen per maand. Daarnaast moet ik ook mijn huur en boodschappen betalen.

Ik betaal dus altijd eerst mijn vaste lasten en dan verdeel ik de rest in tweeën. De ene helft gaat naar leuke dingen en bijvoorbeeld kleding. De andere helft gaat naar mijn spaarrekening.”

Haal je wel eens geld van je spaarrekening?

„Ja, ik heb altijd een speling gehad van 1.000 euro. Dus ik heb er bijvoorbeeld 31.000 euro op staan, maar door de maand heen ben ik vrij om 1.000 op te nemen en te gebruiken als het bijvoorbeeld nodig is voor een nieuwe fiets of iets anders.

De regel voor mijzelf is wel dat ik nooit onder een vast bedrag kom. Toen het 12.000 euro was, mocht ik van mijzelf nooit onder de 10.000 euro komen, en inmiddels is dat bedrag dus 30.000 euro.

Als ik er tóch meer af haal, dan zorg ik ervoor dat ik het de maand erna er weer op heb staan door minder uit te geven aan leuke dingen.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kunt omgaan?

„Ik vind dat ik over het algemeen goed met geld kan omgaan. Er zijn momenten waarin ik denk: ‘Waar heb ik zoveel spaargeld voor nodig op mijn leeftijd? Ik kan daar beter leuke dingen van doen’, of ‘wat als ik morgen kom te overlijden, dan heb ik alles gespaard en geen boot gekocht, of zo’.

Ik heb momenten waarop ik onnodige dingen koop, maar ik heb ook weer andere momenten waarop ik onnodig veel spaar, dus ik denk dat het elkaar goed balanceert.

Daarnaast trek ik ook wel echt grenzen voor mijzelf, dus het kan niet zomaar gebeuren dat ik onder de 30.000 euro kom. Aan de andere kant had ik misschien al boven de 40.000 euro kunnen zitten als ik het afgelopen jaar zuiniger met mijn geld was omgegaan.

Ik leef namelijk best comfortabel en ik kan bijna alles kopen wat ik wil kopen omdat die speling er is, maar ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren als ik er écht op ga letten en zuinig ga leven.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Ik zou wel zuiniger willen leven. Ik wil kijken wat er gebeurt als ik ga letten op mijn uitgaven en niet zomaar een nieuwe motor koop zodra ik daar zin in heb. Ik denk dat ik dan nog meer en beter kan sparen. Voor de rest ben ik content met wat ik heb en wat ik heb bereikt.”

Wat is je beste spaartip?

„Voor mij werkt de limiet waar ik niet onder mag komen dus goed, bijvoorbeeld nu met 30.000 euro. Ik zeg dan in feite tegen mijzelf dat ik die 30.000 niet heb. Ik doe dan gewoon alsof 30.000 euro nul euro is, en ik wil niet in de min.

Ik moet van mijzelf ook iedere maand íets op mijn spaarrekening zetten, ook al is het maar 100 euro.”

