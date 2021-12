Tessa geeft raad: ‘Ik blijf maar geld van mijn spaarrekening halen’

Een collega die slurpt, stinkt of veel te luidruchtig zijn weekendplannen bespreekt. Daar zit niemand op te wachten. En wat is nu eigenlijk de juiste timing om loonsverhoging te vragen en de beste manier om te sparen? Het komt allemaal aan bod in de rubriek ‘Tessa geeft raad’, in samenwerking met WorkJuice. Wekelijks beantwoordt redacteur Tessa Ham een prangende lezersvraag. Met vandaag: hoe haal ik geen geld meer van mijn spaarrekening?

„Hoi Tessa, ik zou graag meer willen sparen. Nu bepaal ik van tevoren precies hoeveel geld ik deze maand verwacht uit te geven. Dat bedrag laat ik dan op mijn betaalrekening staan. Maar ik houd mij er eigenlijk maar zelden aan; als een vriendin vraagt om uit eten te gaan, boek ik met alle gemak extra geld over van mijn spaarrekening. Terwijl ik eigenlijk graag extra zou willen sparen, omdat ik een huis heb gekocht. – Anne”

Geld van je spaarrekening halen

Hi Anne, jouw situatie is waarschijnlijk herkenbaar voor veel mensen. Denk je aan het begin van de maand zo goed bezig te zijn, omdat je een groot gedeelte hebt weggesluisd naar je spaarrekening… Heb je toch aan het einde van de maand een stuk minder gespaard dan je wilde.

In jouw situatie kun je drie dingen doen:

1. Spaar minder

Hè, moet je minder sparen aan het begin van de maand om uiteindelijk meer te kunnen sparen? Ironisch genoeg wel. Dat zit zo: het is natuurlijk heel demotiverend voor je spaardoelen als jij weer geld van je spaarrekening ‘moet’ halen voor een etentje. Als dat voor de zoveelste keer gebeurt, kan het zelfs zo zijn dat je de motivatie voor het sparen helemaal verliest. Dat wil je voorkomen.

En bovendien: als je het één keer hebt gedaan, is vaak het hek van de dam. Het wordt de volgende keer nog makkelijker om die drempel over te gaan. Dit noemen we ook wel het ‘what the hell‘-effect. Je kent de gedachte wel: ik ben deze maand toch al de fout in gegaan, dus wat maakt het verder nog uit.

Kortom: geld van je spaarrekening overmaken, wil je vermijden. Het kan soms een beter idee zijn om in eerste instantie minder over te maken naar je spaarrekening, hoe tegenstrijdig dit ook klinkt. Maak een overzicht van je uitgaven en kijk of het bedrag dat je nu opzij zet elke maand wel realistisch is. We willen allemaal wel honderden euro’s sparen, maar dat is helaas niet voor iedereen weggelegd.

Bepaal welk bedrag je realistisch kunt overmaken naar je spaarrekening. Op den duur kan je dit bedrag langzaam gaan verhogen (elke keer met 1 procent bijvoorbeeld).

2. Verschillende spaarpotjes

Ik ben inmiddels al met heel veel spaarders in gesprek gegaan en het valt me op dat ze bijna allemaal met verschillende spaarpotjes werken. Zij hebben bijvoorbeeld een spaarpotje voor vakantie, voor cadeaus etcetera. Dus ook zij halen weleens geld van hun spaarrekening, maar alleen als ze dat ze dat geld daarvoor al een doel hebben gegeven.

Hierbij is het ook belangrijk dat je één spaarpot hebt (waar je dat realistische bedrag naar overmaakt), waar je met jezelf inderdaad de harde afspraak maakt dat je er niet zomaar geld uit mag halen.

3. Budget maken voor uitgaven

Merk je dat je vooral aan één bepaalde categorie veel uitgeeft? Zoals die etentjes met vrienden? Dan kan het ook helpen om hiervoor een budget op te stellen. Ook hierbij is het belangrijk dat je je uitgaven eens goed onder de loep gaat nemen, om te kijken wat een realistisch budget kan zijn.

Heb je een bedrag bepaald? Dan is het tijd om een afspraak te maken: je mag in deze categorie niet meer uitgeven deze maand dan dat bedrag. Alles daaronder kun je vervolgens zonder schuldgevoel uitgeven – we mogen immers ook best genieten van het geld dat we hebben verdiend.

Maar hoe houd je bij hoeveel je al aan deze categorie hebt uitgegeven? Als je niet moeilijk met Excel-sheets wil doen, kan je ook een budget app downloaden. Sommigen sturen je zelfs een notificatie als je bijna aan je budget zit.

Een laatste tip: vertel vooral ook aan je vrienden dat je graag wil sparen, omdat je een huis hebt gekocht. Zij kunnen dat namelijk niet raden als jij nog nooit hebt laten merken dat je dat meer wil doen. Op deze manier begrijpen ze het ook als je ze eens een goedkoper alternatief, zoals een avondje thuis borrelen, geeft.

Succes!

Deze rubriek is een samenwerking tussen Metro en WorkJuice. Ook een vraag op het gebied van geld of carrière? Bijvoorbeeld over sparen, beleggen, onderhandelen, solliciteren, een lastige collega of een ander werkgerelateerd probleem? Stuur je vraag naar [email protected] o.v.v. ‘Tessa geeft raad‘.