Vijf technieken om je (thuis)werkdag productiever in te delen

Zou je meer uit je werkdag willen halen en zoek je methodes om je beter te concentreren? Knap lastig, zeker als je thuiswerkt. Metro schiet te te hulp en somt vijf tips voor jou op, waarmee jij jouw dag productiever indeelt.

Want minder tijd verspillen en betere resultaten leveren is iets dat iedereen wel wil, toch?

Zo werk je (thuis) productiever

1. Leg je telefoon weg tijdens je werkdag

Wie herkent het niet? Ben je net zo lekker bezig, zie je in je ooghoek opeens een notificatie verschijnen van je beste vriend, die het weekend nog even wil nabespreken. Maar wanneer je op dat appje reageert, schuift je vinger gelijk naar Instagram en voordat je het weet ben je weer een kwartier verder met nutteloos scrollen. Niet echt een goede besteding van je tijd. Kom niet in de verleiding en leg je telefoon simpelweg uit het zicht. Dat kan zijn achter je computer, of, als dat niet werkt, in een andere kamer. Et voila: je voelt je gelijk minder afgeleid en beter geconcentreerd. Probeer het maar eens!

2. Gebruik de Pomodoro-techniek

De pomodorowattes? Deze time management-techniek is bedacht door Francesco Cirillo, die zijn kookwekker gebruikte om 25 minuten te focussen op één taak. Na een Pomodoro-blokje mag je een pauze houden van 5 minuten. Loop even weg van je scherm, vouw de was op en begin weer van vooraf aan. Je verplicht hiermee jezelf korte pauzes te nemen, wat super goed werkt voor je productiviteit. Het beloont bovendien goed gedrag: want na een aantal Pomodoro’s mag je een langere pauze nemen van twintig minuten.

3. Neem een kwalitatieve break

Daarmee komen we gelijk aan op het volgende punt: pauze nemen. Veel mensen zijn gelijk geneigd om van hun computer weg te lopen en hun telefoon erbij te pakken, maar daarmee geef je jezelf eigenlijk helemaal geen rust. Het is beter om echt even weg te gaan van een scherm en in plaats daarvan bijvoorbeeld een rondje te lopen in je favoriete park. Gebruik je pauze om even wat stretches te doen, of trakteer jezelf op een heerlijke lunch: verzin iets waarmee je jezelf oplaadt en niet nog meer energie verliest.



4. Zorg voor een goede werkplek

Vooral als je thuis werkt is het aantrekkelijk om van plek naar plek te verhuizen in je woonkamer, maar eigenlijk is het beter om één plaats te kiezen waar je gaat zitten. Deel die plek goed in: zorg bijvoorbeeld voor een toetsenbord, muis en een fijne bureaustoel. Daarmee voorkom je dat je gaat hangen op verschillende plekken, of dat je je huis gaat zien als één grote werkplek.

5. Maak to-do lijstjes

Schrijf aan het begin van de werkdag op wat je wilt bereiken en hoe lang je taken ongeveer zullen duren. Door een goede inschatting te maken van je dag, weet je precies hoeveel klusjes je kunt afronden en welke je bijvoorbeeld beter kunt verzetten naar een andere dag. Categoriseer je taken in prioriteiten: welke moeten vandaag af en welke kunnen wel even wachten? Plan realistisch en voorkom teleurstellingen aan het einde van je werkdag.

