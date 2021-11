Zo spaar je in één jaar een financiële buffer bij elkaar

Eén op de zeven Nederlandse huishoudens heeft geen financiële buffer, blijkt uit onderzoek van De Nederlandsche Bank (DNB). Ze hebben te weinig spaargeld om een tegenslag op te vangen. Nu er wat minder baanzekerheid is dan voor de pandemie, wordt het duidelijk hoe belangrijk het is om zo’n buffer bij elkaar te sparen.

Maar hoe zorg je er nou voor dat je geen geldzorgen meer hebt? En hoe weet je hoe hoog die buffer moet zijn?

Stappenplan om geldzorgen te voorkomen

Als je een fijne financiële buffer hebt, hoef je je geen zorgen te maken over een auto die reparaties nodig heeft of een huishoudelijk apparaat dat aan vervanging toe is. Als je nog een stap verder gaat, maak je een ‘fuck it’-potje aan. Hier spaar je een bedrag waar je een jaar je vaste lasten van zou kunnen betalen. Dat geeft je een enorm vrij gevoel: je kunt dan namelijk stoppen met je baan als je er ongelukkig bent. Een mooie reis gaan maken. Of het bedrijf starten waar je altijd al van droomt.

Maar we beginnen bij het begin: het opbouwen van die financiële buffer, zodat je in ieder geval een tegenvaller op kan vangen. We delen een stappenplan waarmee je binnen een jaar een grote financiële buffer én ‘fuck it’-potje op kan bouwen.

1. Pak je bankafschriften erbij

Je zou denken dat de eerste stap sparen is, maar allereerst moet je weten hoeveel je kunt sparen. Daarvoor zal je echt je bankafschriften erbij moeten pakken. Waarschijnlijk schrik je je dood als je voor de eerste keer uitrekent hoeveel je eigenlijk uitgeeft aan boodschappen, biertjes en abonnementen waar je eigenlijk niets mee doet.

2. Bedenk een realistisch plan

Een doel vaststellen helpt je naar iets toe te werken. Spreek bijvoorbeeld met jezelf af dat je in het eerste half jaar 600 euro wil besparen. Dit is dan 100 euro per maand. Omdat je net een deep dive in je financiën hebt gedaan, weet je of dit realistisch is. Gaat het je lukken om dat bedrag minder uit te geven aan kleinere bestedingen? Zet niet te hoog in, want dan loop je het risico dat je ontmoedigd raakt.

3. Open een aparte spaarrekening

Natuurlijk kun je spaarpotjes aanmaken op de spaarrekening waar je heel gemakkelijk bij kunt met bijvoorbeeld je Bankieren-app. Maar de verleiding is dan wel groot om er zo nu en dan een beetje af te snoepen. De beste oplossing is daarom een aparte spaarrekening (bij een andere bank) waar de drempel hoger is om terug te boeken.

4. Automatisch sparen

Mensen die veel spaargeld hebben, geven vaak als tip om automatisch te sparen. Hierbij stel je een automatische afschrijving van je bankrekening naar je spaarrekening in. Net nadat je salaris gestort is, zodat je het nog aan niets anders uitgegeven hebt.

5. Schrijf grote aankopen op

Uit onderzoek blijkt dat contant betalen meer ‘pijn’ doet, omdat je dan veel bewuster bent over hoeveel geld je daadwerkelijk uitgeeft. Toch snappen we ook wel dat het pinnen net zo makkelijk is en dat je dat eigenlijk niet wil opgeven.

Een handige manier om die pijn toch een beetje te voelen, is om grote aankopen onder elkaar op te schrijven op een notitieblok. Dan zie je het ook in één oogopslag als je deze maand wel heel erg bent losgeslagen met de impulsaankopen.

6. Zet de helft van financiële meevallers apart

Ook een spaartip die je vaak hoort: zet je financiële meevallers meteen apart. Maar eerlijk is eerlijk: dan voelt zo’n meevaller opeens niet meer zo feestelijk. Misschien werkt het voor jou beter om de helft meteen naar de spaarrekening te storten en van de rest iets leuks te doen. Dan voel je je er ook niet meer schuldig over.

7. Krijg lol in het sparen

Waarschijnlijk rol je nu met je ogen als je normaal gesproken juist hoofdpijn van geld krijgt. Maar het is echt mogelijk om lol in het sparen te krijgen. Vind bijvoorbeeld een vriend(in) die ook wil sparen en maak er een uitdaging van. Trakteer jezelf als je een doel hebt gehaald. Verdiep je in het onderwerp en vind elke keer weer nieuwe manieren om te zorgen voor meer geld. Dat hoeft dus niet per se sparen te zijn, maar kan ook meer verdienen zijn.

Ga jezelf in ieder geval niets ontzeggen. Het is net als met een dieet. Hoe meer lekkere dingen jezelf ontzegt, des te moeilijker het dieet wordt. En dat is ook de reden dat diëten niet werkt. Sparen en een financiële buffer opbouwen betekent niet dat je op een geld dieet moet, maar dat je simpelweg bewuster bent van waar het heen gaat. Uiteindelijk levert je dat veel op: geen geldzorgen meer.

