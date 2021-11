De Spaarrekening van Luuk (23): ‘Dit jaar verwacht ik de 20.000 euro te bereiken’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Luuk (23), die hard op weg is naar zijn eerste 20.000 euro aan spaargeld.

Functie: docent Engels op een middelbare school (duale opleiding)

Netto salaris: 1.853 euro (fte van 0.7)

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Op dit moment heb ik 19.000 euro op mijn spaarrekening staan. Met de eindejaarsuitkering die eraan komt, zou ik mijn spaardoel van dit jaar moeten kunnen bereiken; 20.000 euro.”

Ben je daar blij mee?

„Ik ben hier zeker blij mee. Het is een comfortabel gevoel om op deze leeftijd al zo’n bedrag gespaard te hebben. Zeker omdat ik al mijn eigen woninkje en auto heb, dus niet verwacht op middellange termijn grote uitgaven te moeten doen.

Ik maak me wel zorgen over het bekostigen van het ‘huisje boompje beestje’-leven. Dat is waar ik nu eigenlijk voor spaar. Voor mijn 30ste zou ik graag een eengezinswoning willen hebben, getrouwd willen zijn en een eerste kind willen hebben. Hier is veel geld voor nodig, maar met deze hoeveelheid aan spaargeld ben je in ieder geval al een stukje op weg.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Ik heb geen vast bedrag dat ik per maand spaar. Als ik geld apart kan zetten, is dat meestal 250 euro. Soms is het meer, soms minder. Dit jaar ben ik niet op vakantie geweest vanwege corona. Het grootste gedeelte van dit soort extra’s zet ik dan apart, in plaats van op een shopping spree te gaan.

Daarnaast zet ik elke maand 280 euro apart voor alles wat met mijn auto te maken heeft. Hier betaal ik de verzekering van, wegenbelasting, benzine en (als het toereikend is) onderhoud. Aangezien ik ongeveer 180 tot 200 euro per maand kwijt ben aan mijn auto, spaar ik per jaar ongeveer 1.000 euro. Dat is voor het onderhoud van mijn auto en een klein beetje voor de toekomst. Hopelijk kan ik de auto dan op een gegeven moment door iets nog leukers vervangen.

Het voordeel hiervan vind ik dat ik benzine en onderhoud nooit zo als een financiële klap ervaar. Het staat namelijk al apart en is ook echt daarvoor bedoeld. Hierdoor houd ik een mooi overzicht op mijn alledaagse uitgaven en balans op mijn betaalrekening.”

Hoeveel geef je elke maand uit?

„Ik geef elke maand ongeveer 1.000 euro uit aan vaste lasten, waaronder mijn huur, verzekeringen en abonnementen. Grof geschat geef ik daarnaast ongeveer 150 euro uit aan boodschappen. Als ik 250 euro spaar, blijft er elke maand rond de 400 euro over voor cadeaus, etentjes, uitjes met vrienden en dat soort dingen.”

Haal je wel eens geld van de spaarrekening?

„Ik heb twee spaarpotjes. Aan het grote spaarpotje kom ik eigenlijk nooit. Deze heet ook ‘voor later’ en heb ik bijvoorbeeld gebruikt toen ik uit huis ging.

Daarnaast heb ik een tweede spaarpotje waar ik wel aan mag komen, maar dat doe ik liever niet. Hier betaal ik bijvoorbeeld onverwachte uitgaven van, vakanties of als ik in een maand toch te veel heb uitgegeven.

Om goed zicht hierop te houden maak ik altijd rond de jaarwisseling alles van het kleine spaarpotje dat meer is dan 1.000 euro over naar het grote spaarpotje. Ik heb dan 1.000 euro spaargeld over waar ik in principe aan mag zitten. Als in dit spaarpotje in juni bijvoorbeeld 2.500 euro heeft gestaan, weet ik dat ik dat jaar al 1.500 euro heb gespaard. Zo weet ik elk jaar hoeveel mijn ‘vermogen’ is gegroeid.

Het grote spaarpotje zet ik ook op onzichtbaar in mijn bankieren app. Hierdoor weten mensen die toevallig meekijken niet hoeveel spaargeld ik daadwerkelijk heb.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Ik vind van wel. Ik maak bewuste keuzes in mijn financiën en het heeft al jaren het effect dat, alhoewel ik let op mijn uitgaven, ik wel kan doen wat ik wil, het lukt om te sparen en mij nooit zorgen hoef te maken over of ik ergens wel genoeg geld voor heb. Ik geef vooral niet zoveel uit aan materiële dingen, maar ik kietel mezelf af en toe wel.”

Hoe komt het dat je al jaren zo financieel bewust bent?

„Dat is om een aantal redenen, denk ik. Zo ben ik al vroeg aangespoord om te beginnen met mijn eigen geld verdienen. Ik nam bijvoorbeeld een kranten- en folderwijk en vond het fijn om opeens eigen geld te hebben. Verder heb ik altijd gezegd dat ik op mijn 18e mijn rijbewijs wilde halen, dus hiervoor was ik als 14-jarige jongen al aan het sparen.

Het helpt ook dat ik een zuinige moeder heb, die mij heeft geleerd wat de waarde van geld (hebben) is. Naast het baantje, spoorde ze mij ook aan om er geen snoep van te kopen of op de middelbare school gewoon mijn boterhammen op te eten en niet iets in de kantine te kopen.

Zij betaalde wel nog best lang mijn kleding, maar dan maar een paar keer per jaar en tot een bepaald budget. Hierdoor ben ik dus ook niet gewend aan veel en dure kleding. Ten slotte was ik altijd bezig met de toekomst. Ik wilde niet dat ik financieel tegengehouden zou worden om een keer op vakantie te gaan, uit huis te gaan of andere leuke dingen te hoeven missen.

Ik denk dat ik door die factoren in mijn tienerjaren nooit een hoog uitgavenpatroon heb ontwikkeld, waar ik nu de vruchten van pluk.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Het zou lekker zijn om iets meer ruimte te hebben om, naast wat ik al allemaal doe, ook wat meer materiële dingen voor mezelf te kunnen kopen. Net wat vaker nieuwe kleren of iets leuks in een winkel bijvoorbeeld. Nu laat ik dat gewoon liggen als ik weet dat ik een maand krap zit.

Ook ga ik waarschijnlijk in 2022 samenwonen met mijn vriendin. Op dat moment delen we de lasten en zouden we een stuk meer geld over moeten kunnen houden. Het ‘huisje boompje beestje’ waar ik het eerder over had, zou dan realistischer moeten worden.”

Wat is je beste spaartip?

„Zie spaargeld echt als iets wat je alleen wilt laten groeien. Haal je er iets af? Stort dat dan direct terug als je je salaris hebt en probeer in de nieuwe maand opnieuw rond te komen. Ook als het dan de volgende maand niet lukt, stort je het na je salaris gewoon weer terug.

Dit is misschien vervelend, maar hiermee voorkom je dat je denkt dat je meer geld te besteden hebt dan je daadwerkelijk hebt, omdat je ‘geleend’ geld uitgeeft. Misschien is dat nog wel de beste tip; zie je spaarrekening als een bank waar je een lening afsluit als je er geld afhaalt.”

