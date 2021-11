De Spaarrekening van Daphne (27): ‘Ik investeer veel inkomsten in mijn bedrijf’

Hoeveel geld staat er op je spaarrekening? Dat vragen we iedere week aan een andere Nederlander. Want hoewel we steeds meer praten over geld, hebben we het nooit over hoeveel we precies verdienen en sparen. Deze week: Daphne (27), een ondernemer die de focus legt op investeren en niet op sparen.

Functie: passief inkomen coach

Netto salaris: keert zichzelf 1.000 euro uit

De Spaarrekening van Daphne

Vertel, hoeveel staat er op je spaarrekening?

„Ik heb altijd zes maanden salaris apart staan. Dus er staat 6.000 euro echt op de spaarrekening. Daarnaast werk ik nog met potjes. Zo zet ik iedere maand geld weg voor investeringen, ontwikkelingen en privé-uitgaven, zoals de verbouwing voor ons huis en onze bruiloft die eraan komt.

Op mijn spaarrekening staat ook het geld dat ik nog moet afdragen aan de belastingdienst. Het is dus een bonte verzameling en niet alles is direct voor mijzelf. Een groot deel van dat geld investeer ik dus de maand erop weer in mijn bedrijf.”

Ben je daar blij mee?

„Met de standaard buffer van zes maanden ben ik zeker blij. Dat geeft mij ruimte om spannende beslissingen te maken binnen mijn bedrijf, omdat ik weet dat ik ergens op terug kan vallen.

Daarnaast zet ik een percentage voor grote privé-uitgaven weg en het overige geld steek ik eigenlijk zo snel mogelijk weer in mijn bedrijf om zo te blijven groeien. Het is voor mij dus geen sport om zoveel mogelijk te sparen, het is juist een sport om zoveel mogelijk te herinvesteren.”

Waarom heb je ervoor gekozen jezelf 1.000 euro uit te keren aan salaris?

„Ik merk dat ik van 1.000 euro per maand mooi rondkom. Het liefst steek ik nu nog zoveel mogelijk in mijn eigen bedrijf, dus vind ik het zonde om dat te verhogen. Ik ben uitgekomen op die 1.000 euro door te kijken naar wat mijn uitgaven gemiddeld waren. Daaruit bleek dat ik het hiermee makkelijk moest redden.”

Hoe kom je rond van 1.000 euro per maand?

„Mijn vriend betaalt alle vaste lasten, ik neem alleen de boodschappen voor mijn rekening. Naast een zorgverzekering heb ik verder dus geen lasten die ik moet betalen van die 1.000 euro.”

Hoeveel spaar je per maand?

„Dit is natuurlijk afhankelijk van het geld dat binnenkomt die maand. Sowieso maak ik eerst mijn salaris over van mijn zakelijke rekening. Daarna ga ik het verdelen over de potjes. Zo zet ik bijvoorbeeld iedere maand twintig procent weg voor privé-uitgaven en gaat dertig procent naar investeringen.

Daarnaast zet ik iedere maand ook geld weg voor mijn pensioen. Dit is op een lijfrenterekening. Het bedrag wordt vastgehouden tot de pensioenleeftijd en dan krijg ik het volledige bedrag beschikbaar en kan ik zelf kijken wat ik ermee doe. Het is vooral erg fijn omdat het aftrekbaar is.”

Haal je wel eens geld van de spaarrekening?

„Heel vaak dus, haha. Maar aan de 6.000 euro die apart staat voor salaris zit ik eigenlijk nooit. Daar wil ik alleen aankomen als het echt niet anders kan en tot dusver is dat nog niet gebeurd.”

Vind je van jezelf dat je goed met geld kan omgaan?

„Ja, ik vind wel dat ik goed met geld om kan gaan. Al merk ik wel dat ik zakelijk makkelijk grote uitgaven doe van 5.000 euro, maar dat ik dat privé dan echt een hele hoop geld vind. Dat komt denk ik omdat ik het idee heb dat ik het zakelijk gezien ook weer terug kan verdienen. Door te werken met potjes weet je heel goed hoeveel je waarvoor kan besteden en kom je nooit berooid uit.”

Wat zou je nog aan je financiële situatie willen veranderen?

„Uiteindelijk wil ik wel toewerken naar een jaar salaris apart hebben staan. Voor nu vind ik het belangrijker om het geld te steken in mijn bedrijf of apart te zetten voor privé, maar dat is wel mijn doel.

En misschien is het leuk om mijn salaris te verhogen naar 1.500 euro per maand. Voor de rest ben ik heel tevreden met mijn huidige situatie.”

Wat is je beste spaartip?

„Direct aan het begin van de maand je geld apart zetten en verdeel het over potjes zodat je ook weet waarvoor je het apart zet.”

