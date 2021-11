8 kostbare uitgaven die je doet zonder na te denken

Vraag je jezelf regelmatig af waar je salaris eigenlijk allemaal aan opgaat? Deze acht kostbare uitgaven die je doet zonder na te denken, zouden weleens de boosdoener kunnen zijn. Het lijken het geen grote uitgaven, maar kleine beetjes tellen op als je meer wil sparen. Zeker als je de uitgaven vaak doet.

Stoppen met deze kostbare uitgaven kan een leuk zakcentje opleveren. Dat is toch leuker sparen dan besparen op zaken waar je echt blij van wordt.

Kostbare uitgaven die sparen in de weg staan

Denk de volgende keer een tweede keer na over de uitgaven in dit lijstje. Ze zijn makkelijk te elimineren en maken een groot verschil op jaarbasis.

1. Producten in de aanbieding

Zoeken naar de beste deal is altijd goed, maar koop niet alleen producten omdat ze in de aanbieding zijn. Een goede reminder nu dagen als Black Friday en Cyber Monday er weer aankomen. Er zijn wel manieren waarop je slimmer met je geld kunt omgaan, bijvoorbeeld door met een webextensie automatisch te kijken of je ergens anders niet goedkoper uit bent.

2. Geen gebruikmaken van de daluren

Heb jij een traditionele elektriciteitsmeter met twee of meer (lopende) telwerken, een slimme meter of digitale niet-slimme meter? Dan kun je gebruikmaken van de daluren. Tussen 23.00 en 7.00 uur betaal je een minder hoog tarief aan energie. Zeker nu de energieprijzen zo hoog zijn voor sommige mensen, is dat echt een uitkomst.

3. Apparaten in het stopcontact

Over energie gesproken: zelfs als je elektronica niet aanstaat, verspil je energie door de stekkers in het stopcontact te laten. Natuurlijk hoef je niet per se elke keer fanatiek dingen als de televisie in en uit te pluggen. Maar items die je niet zo vaak gebruikt of waarvan je de stekker makkelijk loskoppelt, hoeven echt niet altijd in het stopcontact te zitten. Denk hierbij aan gameconsoles, föhns, dvd-spelers en telefoonopladers.

4. Boetes doordat je niet op tijd betaalt

De meeste mensen zijn van nature uitstellers. Zelfs, of eigenlijk zeker, als het gaat om het op tijd betalen van rekeningen. Veel van ons stellen dit uit tot de uiterste datum en dan is het niet gek dat het weleens mis gaat. Het resultaat? Een boete. Zondegeld, zeker als je meer wil sparen. Betaal de volgende keer je rekening dus meteen als je ‘m binnen krijgt of stel een agenda herinnering in.

5. Kleding die je niet nodig hebt

Van sportkleding ‘om jezelf te motiveren’ tot een kledingstuk dat niet helemaal jouw stijl is, maar waar je zogenaamd het perfecte moment voor weet om te dragen. We hebben allemaal kleding achter in onze kast liggen die we nooit aandoen. Het is niet gek dat we vaker wat kopen dan we daadwerkelijk nodig hebben, onderzoek laat zien dat er nou eenmaal dopamine vrijkomt als we shoppen. Maar denk dus de volgende keer iets langer na over een aankoop, al is het een dag.

6. Gift cards vergeten

Ook zo zonde als je meer wil sparen: ongebruikte gift cards. Uit onderzoek blijkt dat alleen de Amerikanen al elk jaar maar liefst 3 miljard dollar verspillen aan ongebruikte gift cards. En eerlijk is eerlijk: ook jij hebt vast ergens een paar gift cards liggen die je eens voor je verjaardag hebt gekregen en waar je het bestaan altijd volledig van vergeet.

7. Impulsief boodschappen doen

Schrik je als de caissière opnoemt hoeveel je moet betalen in de supermarkt? Dan is de kans groot dat je boodschappen doet zonder plan. Als je op deze plek zo min mogelijk geld wil verspillen, is het slim om voor meerdere dagen boodschappen te doen en met boodschappenlijstje de winkel in te stappen.

8. Thuisbezorgd, Deliveroo en dat soort ellende

Apps als Thuisbezorgd en Uber Eats zijn enorm handig om eens rond te kijken waar je trek in hebt en welke opties er eigenlijk allemaal zijn. Maar heb je eenmaal uitgekozen wat je wil bestellen? Check dan de website van het restaurant! Omdat de restaurants een vergoeding aan de app moet betalen, is het namelijk vaak goedkoper om dit direct te doen. Sterker nog, soms word je beloond met korting als je direct bij het restaurant bestelt.