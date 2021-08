5 tips om miljonair te worden met een gewone baan

Wil jij miljonair worden? Daarvoor hoef je volgens Oeds-Jan Postma echt geen jackpot te winnen, dikke erfenis te krijgen of een succesvol bedrijf te runnen. Nee, miljonair worden kan ook met een gewone baan.

Daar willen we natuurlijk meer over weten, dus lazen we zijn boek met de gelijknamige titel. En inderdaad: het boek gaat niet over bekende voetballers, zangers of topondernemers, maar mensen zoals jij en ik. Oeds-Jan Postma is zelf het levende bewijs dat je miljonair kunt worden met een gewone baan.

Het geheim is niet spannend en vereist een lange adem. Als je op zoek bent naar een ‘get rich quick’-methode, ben je in zijn boek dus niet op het juiste adres. Nee, het geheim is simpelweg om bescheiden te leven en tegelijkertijd slim te beleggen.

Miljonair worden met een gewone baan

In dit artikel delen we de tips van Oeds-Jan Postma die ons het meest zijn bijgebleven. Wil je serieus aan de slag gaan voor die miljoen op je bankrekening? Dan is zijn boek natuurlijk een aanrader.

1. Word financieel wijzer

„In een wereld die barst van de informatie ontbreekt het ons doorgaans aan financiële wijsheid”, schrijft Oeds-Jan Postma in het eerste hoofdstuk. En inderdaad, wij hadden graag gewild dat we meer van de informatie in het boek van onze ouders of op school hadden geleerd.

Het is een belangrijke reden waarom de meeste mensen nauwelijks een vermogen kunnen opbouwen. Daarbij maakt het salaris dat ze elke maand binnenkrijgen niets uit. Mensen die een dik salaris hebben in de ogen van anderen, kunnen vaak net zo slecht met geld omgaan.

2. Geef elke euro bewust uit

Oeds-Jan Postma geeft in het boek de tip om te leven als een miljonair. En dan niet als de miljonair die je op televisie ziet, maar als de gemiddelde miljonair. Die geeft namelijk geen geld uit als water, maar is zich juist erg bewust van waar hij zijn geld aan uitgeeft. Uit onderzoek blijkt dat de meeste miljonairs bijvoorbeeld niet in Ferrari’s en Rolls Royces rijden, maar in Volkswagens, Toyota’s en BMW’s.

Hoe zuiniger je leeft, des te meer je namelijk kunt investeren (daar komen we later op). Let op: Oeds-Jan Postma raadt niet aan om helemaal geen fun meer te hebben en geen cent meer uit te geven, het moet wel leuk blijven. Hij raadt je alleen aan om elke euro bewust uit te geven.

3. Bedenk waar je het voor doet

Misschien denk je nu: waar doe je het dan voor? Waarom zou je miljonair worden als je het vervolgens niet kan uitgeven aan luxe zaken? Dat is waarom je aan het begin van het boek jouw droom moet opschrijven. Waarom wil je überhaupt miljonair worden? Is dat bijvoorbeeld om eerder te kunnen stoppen met werken? Je kinderen te laten studeren? De wereld rond te reizen?

Deze droom gaat het je gaandeweg veel makkelijker maken om te blijven volhouden. Deze wereld is namelijk erg gericht op consumptie. We denken dat meer spullen en grotere huizen we hebben bijdragen aan geluk. „Pas als je jouw eigen koopverslaving in toom weet te houden, snap je dat dit niet het geval is”, aldus Oeds-Jan Postma.

4. Investeer je geld slim

Met zuinig leven alleen ben je er nog niet, je moet je geld ook voor je aan het werk zetten om miljonair te worden. Dat doe je door je geld te investeren. Daarmee bedoelt Postma niet dat je jouw geld op het spel moet zetten om hoge rendementen (of juist veel verlies) te realiseren, maar om geld slim te investeren voor de lange termijn.

„In tegenstelling tot fondsmanagers of andere ‘experts’ proberen we de markt(index) niet te verslaan door de ‘beste’ aandelen te selecteren. Integendeel, we kopen ze gewoon allemaal! Zoals de founding father van indexbeleggen John Bogle het formuleert: ‘Don’t look for the needle, buy the haystack’.”