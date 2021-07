Je kunt nu solliciteren via TikTok en grote bedrijven doen al mee

TikTok test momenteel een sollicitatietool in de Verenigde Staten, waarmee gebruikers door middel van een video-cv kunnen solliciteren bij grote bedrijven als NASCAR, Target en Shopify.

Serieuze content, en dan met name carrière gerelateerd, scoort namelijk steeds beter op TikTok. Bedrijven zien dit als een kans om een nieuwe generatie te bereiken. Wat voor vacatures zijn op TikTok Resumes te vinden? En hoe moet zo’n video-cv eruit zien?

Carrièretrend op TikTok

We kennen TikTok van de memes, dansjes en niet te vergeten de overheerlijke pasta met feta. Maar inmiddels worden er ook steeds meer serieuze tips gegeven. Zeker de tips die TikTokkers delen voor je carrière zijn met een opmars bezig. Zo groeide het gebruik van de hashtag #careeradvice exponentieel in de eerste maanden van 2021.

TikTok zelf is blij met de trend. „We willen dat mensen TikTok niet alleen voor entertainment gebruiken, maar om iets nieuws te leren of om geïnspireerd te raken om iets te doen wat ze nog nooit eerder hebben gedaan”, schreef het social media-kanaal al in juni 2020. „Mensen doen dit al, maar wij willen dit aanmoedigen en versnellen.”

Aan The Washington Post vertelt Kate Barney, hoofd personeelszaken voor TikTok-Global Business Solutions, dat werkgevers het platform beginnen te gebruiken om stagiaires of werknemers te vinden. HBO kreeg vorig jaar meer dan driehonderd sollicitaties binnen voor een zomerstage van mensen die zich hadden aangemeld met de hashtag #HBOMaxsummeritern. Dit is niet het enige voorbeeld van bedrijven die TikTok inzetten om een nieuwe generatie aan werknemers te bereiken.

Pilot met nieuwe tool

TikTok start daarom een pilot met een nieuwe tool. Hiermee kunnen gebruikers met een video-cv solliciteren op banen bij bijvoorbeeld Shopify en Target. Het is een kortlopende pilot en alleen nog met banen in de Verenigde Staten, maar als het goed loopt is de kans groot dat we in de toekomst wereldwijd kunnen solliciteren via TikTok.

Meer dan dertig grote bedrijven hebben zich aangemeld om mee te doen met de pilot. Zo is Shopify via het socialmediakanaal op zoek naar een Senior Data Scientist, de Detroit Pistons naar een Video Producer en NASCAR naar een Digital Marketing Coordinator. Andere bedrijven als Target en Chipotle zijn op zoek naar mensen die in hun restaurants en magazijnen willen werken.

Nieuwsgierig hoe zo’n video cv op TikTok er precies uitziet? Allereerst benadrukt het platform om geen achternaam en persoonlijke gegevens in de video te vertellen, die kun je in het formulier zetten. Daarnaast zijn de video’s kort maar krachtig, hoewel TikTok momenteel wel video’s tot drie minuten aan het uitrollen is.