7 woorden in je sollicitatiebrief die een gesprek opleveren

De meeste mensen vullen hun sollicitatiebrief met nietszeggende woorden als proactief, teamplayer en doorzetter, omdat ze denken dat deze woorden ervoor zorgen dat ze worden opgemerkt door recruiters en HR-managers.

Maar de waarheid is dat iedereen deze nietszeggende woorden gebruikt, en recruiters en HR-managers je op deze manier maar op je blauwe ogen moeten geloven. En dat vervolgens niet doen, omdat ze die niet eens te zien krijgen. In plaats daarvan kun je beter actieve werkwoorden gebruiken.

Je vertelt dus niet je kwaliteiten (zoals teamplayer), maar toont met actieve werkwoorden aan dat je een teamplayer bent.

Effectieve woorden in je sollicitatiebrief

Oké, dat klinkt waarschijnlijk nog een beetje vaag. Hieronder geven we daarom zeven voorbeelden van actieve werkwoorden die je kunt gebruiken in je sollicitatiebrief.

1. Bereiken

In een sollicitatiebrief moet je niet alleen vertellen wat je hebt gedaan (daar heb je immers je cv voor), maar ook wat je precies in deze rollen hebt bereikt. Dit is het verschil tussen een ‘meh, hier zit misschien wat in’ en een sterke sollicitatiebrief.

Laat door middel van je successen in het verleden zien dat je gekwalificeerd bent voor de baan waarop je nu solliciteert. De overige woorden in dit artikel kunnen je daarbij helpen.

2. Verbeteren

Hiermee bedoelen we woorden waarmee je aantoont wat jij vorige werkgevers hebt gebracht. Heb je bijvoorbeeld de strategie verbeterd? Heeft een bedrijf door jou op kosten bespaard? Het klantenbestand vergroot? Cijfers omhoog of omlaag gebracht? You get the picture.

Ambitie in je sollicitatiebrief

3. Gecreëerd

Woorden als gecreëerd, gelanceerd en ontwikkeld in je sollicitatiebrief laten zien dat je ambitie hebt en proactief bent, zonder dat je letterlijk vertelt dat je ambitie hebt en proactief bent. Snap je het verschil? Op zichzelf staand zijn de woorden namelijk nogal nietszeggend. Iedereen kan zeggen dat hij proactief is. In plaats daarvan geef je een voorbeeld en laat je het de recruiter of HR-manager zelf denken.

4. Opgeleverd

Nu we het toch over cijfers hebben: woorden als winst, opgeleverd of binnen het budget zijn ook hele sterke woorden om in je sollicitatiebrief te gebruiken. Daadwerkelijke cijfers bewijzen harder dat je weet wat je doet dan voorbeelden van situaties.

5. Gemanaged

Het is natuurlijk een no-brainer als je manager bent om dat in je sollicitatiebrief te benoemen. Maar je kunt ook verder denken dan alleen het managen van een team. Misschien ben je verantwoordelijk geweest voor bepaalde projecten? Of heb je met stagiairs gewerkt? Dan heb je meer ervaring met managen dan je op het eerste gezicht zou denken.

Specifieke vaardigheden

6. Gespecialiseerd

Vragen ze om specifieke vaardigheden in een vacature en heb je deze vaardigheid bij je vorige baan dagelijks gebruikt en ontwikkeld? Dan kun je wel stellen dat je hierin gespecialiseerd bent. In plaats van deze skill simpelweg op je cv te zetten, kun je die met een woord als ‘gespecialiseerd’ extra kracht bij zetten in je sollicitatiebrief.

7. Opgelost

Nog zo’n woord waar recruiters en HR-managers blij van worden: opgelost. Hiermee toon je namelijk aan dat je problemen of vraagstukken bij je vorige baan hebt opgelost. Ieder bedrijf loopt tegen dit soort dingen aan, dus is het fijn als ze medewerkers hebben die deze proactief oplossen.

Zitten er woorden bij die passen bij jouw situatie? Mooi, want actieve werkwoorden gebruiken om je woorden kracht bij te zetten, maken jouw sollicitatiebrief een stuk sterker. Op SollicitatieHulp vind je een lijst met nog meer van dit soort actieve werkwoorden die je in je sollicitatiebrief kunt gebruiken.

Mocht je je baan eenmaal te pakken hebben en je focus is in de loop van de middag verdwenen… Dan hebben we hier nog 20 leuke en/of handige tips voor een beetje productiviteit.