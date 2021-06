Het eerste baantje van 7 bekende CEO’s (van Oprah tot Elon Musk)

Ze runnen tegenwoordig misschien miljardenbedrijven, maar ook zij zijn ergens met een eerste baantje begonnen. Vandaag kijken we naar de eerste werkervaringen van zeven bekende CEO’s, waaronder Jeff Bezos en Elon Musk.

Sommigen uit dit lijstje behoren inmiddels tot de rijkste mensen ter wereld. Maar ze zijn daar niet gekomen zonder hard te werken. Hoe zijn zij hun carrière begonnen? Het is leuk om te zien dat sommige grote CEO’s ook zijn gestart zoals jij en ik. In de horeca of met een krantenwijk. Anderen hebben juist een verrassende start van hun carrière gehad.

Het eerste baantje van de grotere CEO’s der aarde

Dit zijn de eerste baantjes van zeven bekende CEO’s. Goed bewaren om later (of nu al) aan je kinderen voor te lezen.

1. Oprah Winfrey

Het eerste baantje van Oprah Winfrey was lang niet zo glamorous als haar leven nu. Voordat ze ’s werelds beroemdste talkshowhost werd, werkte ze in de lokale supermarkt. Lang duurde dat overigens niet. Op 17-jarige leeftijd won ze de Miss Black Tennessee-schoonheidsverkiezing. Uiteindelijk werd ze uitgenodigd om parttime nieuwslezeres te worden op de radio. Dat bleek de start van haar lange en succesvolle media carrière te zijn.

2. Jack Dorsey (Twitter en Square)

Twitter en Square-oprichter Jack Dorsey bemachtigde zijn eerste baantje als software-engineer door de website van het bedrijf Dispatch Management Services te hacken. Toen het internet nog in de kinderschoenen stond, vond hij een aantal bedreigingen voor de website, waarna hij de voorzitter van het bedrijf contacteerde en zo zijn eerste baan aangeboden kreeg.

Uber-CEO als tiener de deuren langs

3. Travis Kalanick (Uber)

De oprichter en vroegere CEO van Uber begon zijn carrière als huis-aan-huisverkoper. Als tiener ging hij de deuren langs om messen te verkopen. Toen hij 18 jaar werd, zei hij zijn eerste baantje gedag. Hij had inmiddels zijn eigen bedrijf opgestart: New Way Academy, waarmee hij leerlingen voorbereidingscursussen gaf voor de SAT, een toelatingstest voor hogescholen en universiteiten in de Verenigde Staten.

4. Jeff Bezos (Amazon)

Het eerste baantje van Jeff Bezos kunnen we met recht een verrassende start van zijn carrière noemen. In zijn middelbare schooltijd waren hij en zijn toenmalige vriendin namelijk kampleiders aan het Dream Institute. Dit was een educatief zomerkamp, waarin basisschoolleerlingen van groep 6, 7 en 8 meer leerden over zwarte gaten in de ruimte en nucleaire oorlogen.

5. Terry Lundgren (Macy’s)

Terry Lundgren, CEO van de Amerikaanse warenhuisketen Macy’s, wilde oorspronkelijk dierenarts worden, maar zijn cijfers waren daar niet goed genoeg voor. Daarom besloot hij, tot ongenoegen van zijn vader, business te gaan studeren.

Reden voor zijn vader om hem geen geld meer toe te stoppen. Lundgren moest daarom oesters gaan openen in een restaurant om te kunnen blijven studeren. Uiteindelijk wist hij op te klimmen tot manager van dat restaurant, voordat hij in de retail terecht kwam.

Krantenwijk eerste baantje CEO Apple

6. Tim Cook (Apple)

De huidige CEO van Apple begon zijn carrière met het lopen van een krantenwijk in zijn geboorteplaats in Alabama. Voordat hij in de jaren ’80 in de technologiesector ging werken, werkte hij eerst nog in een papierfabriek en een aluminiumfabriek.

7. Elon Musk (Tesla en SpaceX)

Geen krantenwijk of horeca-baan voor Elon Musk. De Tesla en SpaceX-CEO codeerde op 12-jarige leeftijd al een video game die zich afspeelde in de ruimte. Musk was toen al gefascineerd door technologie en zijn obsessie leverde hem 500 dollar op. Niet slecht voor een 12-jarige knul.

