3 verrassende tips om het bedrag op je spaarrekening te laten groeien

De standaard tips om te sparen ken je inmiddels wel. Je weet precies wat er binnenkomt en uitgaat, je spaart automatisch, probeert impulsaankopen tot een minimum te beperken en weet waarvoor je spaart (die mooie reis of een nieuwe auto bijvoorbeeld). Toch gaat het allemaal nog niet snel genoeg. Je geeft meer uit dan je zou willen en dat bedrag op de spaarrekening lijkt amper te groeien.

Heb je al eens aan deze tips om te sparen gedacht?

1. Volg je eigen plan bij het sparen

Er zijn tienduizenden artikelen en boeken geschreven over hoe je moet sparen, besparen en budgetteren, die je allemaal beloven hét antwoord te hebben. Het is misschien ironisch om te schrijven in een artikel met spaartips, maar het wordt tijd om je eigen plan te volgen in plaats van die van anderen.

Dat bedoelen we zo: er is niets mis met experimenteren om te kijken welke manier van sparen het best bij jou past. Maar forceer het niet als ze niet voor je blijken te werken. Het is net als met een bepaald dieet. Een vriend kan bijvoorbeeld erg zijn afgevallen van intermittent fasting of een keto-dieet, maar dat hoeft niet te betekenen dat deze manier ook voor jou werkt. Misschien reageert jouw lichaam daar niet op, of word je hartstikke chagrijnig van je ontbijt skippen.

Bij sparen werkt het precies hetzelfde. Jij zal er uiteindelijk achter moeten komen wat het beste voor jou werkt. Als je jezelf blijft forceren om bijvoorbeeld aan een budget te houden, terwijl dat helemaal niet bij jouw leven past, zal je dit nooit volhouden. Het sparen zal in eerste instantie wel lukken, maar op een gegeven moment gooi je de handdoek in de ring en denk je: ‘zie je dat ik slecht ben in sparen’.

Experimenteer met tips van vrienden en boeken, maar zie het meer als inspiratie om uiteindelijk een manier van sparen te ontwikkelen die je daadwerkelijk kunt volhouden.

2. Stop met geld uitgeven om anderen blij te maken

Zonder het door te hebben kunnen familie en vrienden je onder druk zetten om geld uit te geven. Bijvoorbeeld omdat ze per se naar een duurder restaurant willen of in een bepaald hotel willen slapen op een stedentrip. Daarom is het belangrijk om financiële doelen te bedenken (bijvoorbeeld zoveel euro sparen voor een financiële buffer) en deze te ‘bewaken’.

Wanneer sparen echt de prioriteit heeft, is het helemaal oké om af en toe ‘nee’ te zeggen. Vind je dit lastig? Denk dan in oplossingen. Is het bijvoorbeeld geen leuk idee om zelf een pizza te maken en te beleggen in plaats van te bestellen bij die dure Italiaan? Als je daarbij aangeeft dat je financiële doelen hebt die je wil bereiken, dan zullen familie en vrienden dat echt wel begrijpen.

Zolang je niet communiceert dat je elke keer meer geld uitgeeft dan je zou willen, zullen je familie en vrienden namelijk blijven voorstellen om geld uit te geven.

3. Verdien meer geld

Als we het hebben over sparen, denken we vaak aan besparen op kosten die we al maken. Maar een andere manier om meer te kunnen sparen is natuurlijk door meer te verdienen. Je kan namelijk al rondkomen met het geld dat nu binnenkomt. Elke euro die je meer verdient kan dus linea recta naar de spaarrekening.

Bij meer verdienen denk je waarschijnlijk als eerst aan een side hustle – een onderneming naast je baan. Steeds meer mensen pakken naast hun baan in loondienst freelanceklussen op, of starten bijvoorbeeld een webshop.

Weet je niet waar je de tijd vandaan zou moeten halen? Je kunt ook meer verdienen in je huidige baan. Gebruik tools als Loonwijzer en PayScale om te kijken of je verdient wat je waard bent. Vind je dat je recht hebt op een salarisverhoging? Ga dan de onderhandeling aan.

Heb je het gevoel dat je huidige salaris eerlijk is op basis van jouw ervaring en vaardigheden? Ga dan nu al aan de slag om later meer te kunnen verdienen. Dat doe je bijvoorbeeld door nieuwe vaardigheden en kennis op te doen via een (online) cursus of training.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.