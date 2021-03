Hoeveel verdient YouTube? Dit krijg jij met miljoen views op een video

Altijd al benieuwd geweest hoeveel YouTube verdient? Een YouTuber deelt hoeveel hij heeft verdiend met één van zijn video’s die de 1 miljoen views heeft aangetikt. Zoveel betaalt de videodienst dus.

Misschien ben je daadwerkelijk geïnteresseerd om video’s op YouTube te gaan maken als inkomstenbron. Of je bent gewoon nieuwsgierig, omdat YouTubers hier over het algemeen nogal geheimzinnig over doen.

Wat voor jou ook de reden is, you’re in luck. Op Inc. Magazine deelt YouTuber Bryan Elliott op de cent nauwkeurig hoeveel hij heeft verdiend met een video met 1 miljoen views.

Hoeveel verdient YouTube?

Elliott wil zo transparant mogelijk zijn, om anderen te laten zien hoeveel (of hoe weinig) moeite je in YouTube moet steken om er geld mee te verdienen, zodat je zelf kunt beslissen of je dat het waard vindt. Zelf verdient hij niet alleen geld met zijn YouTube-kanaal, maar ook met zijn productiebedrijf waarmee hij werkt voor klanten.

Oké, laten we er niet langer omheen draaien. Hoeveel heeft Elliott precies verdiend met een video met 1 miljoen views? Bijna 20.000 dollar netto (19.453,75 dollar om precies te zijn). De video heeft 32.307 dollar aan advertentie-inkomsten opgebracht, maar YouTube neemt daar zelf 40 procent van. Het mooie is dat de video inkomsten blijft opleveren. „Zelfs als ik slaap”, zegt Elliott. Dit maakt het een hele mooie passieve inkomstenbron.

In Nederland scoorde Jochem Myjer vorig jaar de best bekeken YouTube-video (4,9 miljoen). Hier zie De Bonaire-menéér.

Experimenterend en testend naar de miljoen views

Toch wil Elliott ook een grote kanttekening maken. Deze 20.000 dollar heeft hij niet zomaar in één nachtje verdiend. Sterker nog, toen hij de video voor het eerst uploadde, werd hij amper bekeken en leverde hij dus ook niets op. Elliott heeft veel tweaks gemaakt aan de titel, omschrijving, tags en thumbnail om te testen wat het beste zou werken. Maar pas toen hij de categorie had aangepast (eerst van People & Blogs naar Entertainment, en vervolgens naar Educatie) zag hij het aantal views echt oplopen.

Toen hij dit ontdekte, heeft hij al zijn zeshonderd video’s in de categorie Educatie geplaatst. Het zorgde ervoor dat zijn omzet tien keer vermenigvuldigde. Dit leert ons twee waardevolle lessen. Ten eerste dat geduld een schone zaak is en dat het goed is om te experimenteren. Het duurde bij Elliott een jaar voordat hij de code had gekraakt.

Veel videoviews betekent niet per se meer geld

Maar Elliott kwam ook achter het volgende: hoeveel je met YouTube verdient, hangt niet alleen af van het aantal views. Hoewel zijn video’s misschien minder bekeken worden dan sommige andere grote kanalen, trok hij door de categorie betere adverteerders aan. In andere woorden: adverteerders zijn bereid meer te betalen voor video’s in de Educatie-categorie dan in de Entertainment categorie.

Ook YouTuber Shelby Church vertelde dit in een video over geld verdienen op het platform. Haar meest bekeken video (6 miljoen views) is namelijk niet de video die haar het meeste geld opleverde. Dat was namelijk een video die minder dan 2 miljoen views behaalde, maar dankzij het onderwerp (financieel gerelateerd) toch bijna 31.000 dollar in het laatje bracht.