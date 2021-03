Belastingdienst: controleer dit jaar je belastingaangifte extra goed

Controleer dit jaar je belastingaangifte extra goed, waarschuwt de belastingdienst. Vanaf vandaag kan iedereen namelijk weer belastingaangifte doen. Maar door de crisis is 2020 een jaar van veel veranderingen voor een hoop mensen. Daarom is zo’n extra check noodzakelijk.

6,8 miljoen particulieren en 1,5 miljoen ondernemers kregen de afgelopen tijd de blauwe enveloppe op de mat. Je hebt tot 1 mei de tijd om aangifte te doen, tenzij je uitstel vraagt. Dan ligt de deadline op 1 september.

Iedereen die voor 1 april aangifte doet krijgt voor 1 juli bericht of er extra geld moet worden betaald of dat er geld wordt teruggestort. Vorig jaar kreeg de fiscus tussen 1 maart en 1 mei ruim 9,3 miljoen aangiften binnen.

Veel mensen willen op de allereerste belastingaangifte-dag (vandaag dus) meteen hun aangifte versturen. Als je dat ook van plan was, kom je van een koude kermis thuis. De site ligt eruit vanwege de vele bezoekers.



Waarom nog aangifte doen?#belastingaangifte pic.twitter.com/dbxNe2WPIq — Momo (account Momootjem is uit de lucht, censuur) (@Momootjem2) March 1, 2021

Belastingdienst: ‘Controleer en vul aan’

Ook dit jaar heeft de Belastingdienst het ‘makkelijker, niet leuker’ gemaakt door veel gegevens vooraf in te vullen. Zo is de kans kleiner dat er onbewuste fouten in de aangifte sluipen. „Het goed controleren van de gegevens in de aangifte en aanvullen waar nodig blijft wel belangrijk”, benadrukt de Belastingdienst.

Als er iets is gewijzigd in de persoonlijke situatie, dan is het volgens de fiscus nog belangrijker om de aangifte goed te controleren en aan te vullen. Zo sloten in 2020 meer mensen dan ooit hun hypotheek over. Ook vroegen nog nooit zoveel mensen een hypotheek aan.



Net de #belastingaangifte ingevuld. Ik moet nog even goed nadenken hoe dit rijmt met #complimentendag 🤔 — Sander 🚫 (@sandervrielink) March 1, 2021

Steunmaatregelen

In 2020 stonden veel mensen, bedrijven, horecazaken en dergelijke stil. Daarom kan er bij veel mensen sprake zijn van verlies van inkomen. Ook kan het zijn dat iemand bijvoorbeeld voor de eigen woning een betaalpauze met zijn hypotheekverstrekker heeft afgesproken. Dat kan weer van invloed zijn op de renteaftrek.

En dan komen de steunmaatregelen ook nog eens kijken: daar houdt de Belastingdienst vaak al rekening mee. De overbruggingsregelingen als TOZO en TOFA zijn al vooraf ingevuld in de aangifte. Ook worden ondernemers in de aangifte gewezen op rubrieken die gaan over de tegemoetkomingen via de TOGS- en TVL-regelingen, die zijn aangewezen als vrijgestelde winstbestandsdelen.



Ja hoorrrr het jaarlijkse IT-van-de-Belastingdienst-afzeik-moment is weer met ons! #belastingaangifte #belastingdienst — thabemmz (@bemmel_nu) March 1, 2021

Volgens de Belastingdienst is het voor ondernemers belangrijk om tijdig aangifte te doen. Bij ondernemers die in 2020 meer kosten maakten dan dat er inkomen was, wordt dit automatisch verrekend met het positieve inkomen van de voorgaande drie jaar, waardoor alsnog belastinggeld kan worden teruggevraagd, waarmee ze financieel een steuntje in de rug kunnen krijgen.

