7 banen waardoor je als introvert niet gesloopt bent aan het einde van je werkdag

Wanneer jij als introvert je droombaan hebt gevonden, dan zullen we de laatste zijn om te zeggen dat jouw baan niet geschikt voor je is. Toch is het goed om je af te vragen wat je baan met je energielevel doet. Je werk mag nog zo leuk zijn – het is niet normaal om aan het einde van de dag moe en uitgeblust op de bank te ploffen, zonder nog de energie te hebben om iets anders te doen.

Als jij elke dag doodvermoeid bent en je vaker ongemakkelijk dan comfortabel voelt op werk, bestaat de kans dat je ergens anders beter op je plek zit. Maar dan resulteert de vraag natuurlijk: bij welke banen kom je als introvert beter tot je recht?

De 7 beste banen voor introverten

Carrièreplatform The Muse zet zeven uiteenlopende banen op een rij waar je als introvert optimaal gebruik kunt maken van jouw sterke eigenschappen op de werkvloer.

1. Software engineer

Als software engineer, ook wel een softwareontwikkelaar genoemd, ben je verantwoordelijk voor het ontwerpen of ontwikkelen van verschillende soorten software. Met deze baan ben je in feite een probleemoplosser. Het is jouw taak om vast te stellen welk probleem de gebruiker heeft en vervolgens de software ontwikkelen en testen die dat probleem oplost.

Een groot deel van jouw werkzaamheden bestaat uit het schrijven van code en het testen en oplossen van bugs. Als software engineer werk je vaak samen met een team, maar veel van dit werk doe je alleen. Dat betekent dat je wél de voordelen hebt van collega’s, maar tijdens het werk minder prikkels binnenkrijgt.

2. Content Marketing Manager

Als Content Marketing Manager ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de contentstrategiën van een marketingteam. Met welk type content (print, digitaal, video, social media, podcast) je precies bezig bent, hangt natuurlijk helemaal af van het bedrijf waar je aan de slag gaat.

Het leuke aan deze baan is de veelzijdigheid. Je bent niet alleen creatief bezig met het bedenken van content, je bent ook strategisch bezig. Ook in deze rol werk je toch ook vaak samen met mensen (het is een mythe dat introverten niet sociaal zijn), maar toch is dit werk ook vrij fiftyfifty verdeeld tussen samenwerken en solo werken. Hierdoor heb je wel voldoende tijd om op te laden.

3. Accountant

Meer van de cijfers en minder van de taal? Dan kan een baan als accountant misschien iets voor jou zijn als introvert. Niet geheel verrassend ben je als accountant voornamelijk bezig met het analyseren van cijfers, een taak die je alleen uitvoert. Zo kun je bijvoorbeeld bezig zijn met budgetten, prognoses, financiële rapporten en salarisadministratie.

Iets voor jou? Dan heb je nog de keuze of je echt helemaal zelfstandig aan het werk gaat als ondernemer, of dat je bij een bedrijf in dienst gaat als accountant.

4. Werktuigbouwkundige

Als werktuigbouwkundige houd je je bezig met het ontwerpen van dynamische objecten (in bijvoorbeeld de machinebouw, scheepsbouw en constructiebouw). Jij bent verantwoordelijk voor het ontwerpen van objecten die handelingen moeten uitvoeren, zoals tillen of verplaatsen.

Werktuigbouwkundigen werken wel samen, maar besteden ook veel tijd aan zelfstandig werken. Bovendien zijn mensen met dit beroep zeer kritische denkers. En laat dat nou net één van de sterke eigenschappen van een introvert zijn.

5. Data Scientist

Als Data Scientist help je het bedrijf waar je werkt data te vergaren om betere zakelijke beslissingen te nemen. Het lijkt een beetje op de baan Data Analist (ook een fijne baan voor introverten), met één groot verschil. Waar een Data Analist al bestaande data verwerkt, is een Data Scientist bezig met het voorspellen van kansen en mogelijkheden voor het bedrijf door speciale tools, software en algoritmes te gebruiken.

Een baan die voor het overgrote deel solo uit te voeren is, waardoor een introvert genoeg tijd heeft om op te laden. Omdat er zoveel vraag is naar dit werkveld, zal het ook redelijk makkelijk zijn om hierin aan de slag te gaan (na een opleiding).

6. SEO Specialist

SEO staat voor zoekmachine optimalisatie. Als specialist help je het bedrijf waar je voor werkt of waar je als zelfstandige voor bent ingehuurd om hoog te ranken in de zoekresultaten van Google. Het doel is om de zichtbaarheid van het bedrijf te vergroten en nieuwe klanten naar de website te trekken.

Als SEO Specialist kun je trainingen geven aan bedrijven, maar je kunt zelf ook SEO teksten schrijven of adviesrapporten aanleveren. Waar je ook voor kiest, een groot gedeelte van je baan zal je solo uitvoeren.

7. Actuaris

Als actuaris werk je doorgaans bij een verzekeraar, pensioenfonds, bank of een consultancy bureau. Je bent een risicomanager die met behulp van statistiek en ICT kansberekeningen bijvoorbeeld premies van verzekeringen berekent.

Als actuaris probeer je te voorspellen (voornamelijk onafhankelijk) hoe groot de kans is dat een bepaald risico zich voordoet en wat de financiële gevolgen daarvan zullen zijn. Dit is dus weer een geschikte baan voor introverten die dol zijn op cijfers.

Meer inspiratie voor een eventuele carrière switch nodig? Niet elke introvert is natuurlijk hetzelfde en heeft dezelfde behoeftes. Hier vind je acht verschillende introverte persoonlijkheidstypen en de banen die bij ze passen.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.