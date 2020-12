5 redenen waarom de maandag zo zwaar voelt (en hoe je dat verandert)

Vraag aan tien mensen wat de ergste dag van de week is, en negen zullen er ‘maandag’ antwoorden. Verschillende onderzoeken hebben aangetoond dat we op deze dag inderdaad meer klagen en een minder goed humeur hebben. Hoe komt het toch dat we maandagen met z’n allen zo haten? Waarom voelt de maandagochtend altijd zo zwaar? En misschien nog wel belangrijker: wat kunnen we doen om ze minder zwaar te maken?

Er zijn tal van psychologische en fysieke redenen waarom we de maandag zo haten. We lichten er vijf uit.

Je ritme is verstoord

De meeste mensen denken dat het weekend er is om uit te rusten en op te laden, maar in werkelijkheid proberen we zoveel mogelijk in één weekend te proppen als we kunnen. We gaan later slapen dan doordeweeks, eten en drinken te veel en hebben vaak (online) afspraken met vrienden en familie die ook gewoon energie kosten.

Het weekend is dus eigenlijk meer vermoeiend en energieslurpend dan je misschien in eerste instantie zou denken, leggen experts uit aan The Huffington Post. Tel daarbij op dat je op hele andere tijden naar bed gaat en opstaat, en het is niet gek dat we geïrriteerder en ongeduldiger zijn op maandagochtend.

Je hebt het niet meer voor het zeggen

In het weekend kan je gaan en staan waar je wilt. Behalve misschien een partner is er niemand die zegt wat je wel of niet kan doen. Een groot contrast met de maandag waarbij niet alleen de meeste mensen voor een baas werken, maar iedereens agenda grotendeels wordt bepaald door binnenkomende mails en telefoontjes.

Je wordt niet gelukkig van je baan

Een andere veelvoorkomende reden waarom mensen de maandag zo zwaar vinden, is omdat ze niet gelukkig zijn met hun baan. Misschien is het niet uitdagend genoeg, levert het juist te veel stress op, kan je niet met een collega door één deur of heb je een veeleisende baas. Allemaal logische verklaringen waarom die maandag zo zwaar voelt.

Je weet niet wat de week gaat brengen

Op maandag heb je nog de volledige werkweek voor je en heb je geen idee hoeveel brandjes je moet blussen, hoe druk het gaat worden en wat er verder allemaal op je pad gaat komen. Die onzekerheid in combinatie met (één van) de redenen hierboven, kan ervoor zorgen dat je de maandag met een onrustig gevoel begint.

Het is normaal om de maandag te haten

In onze cultuur is het heel normaal om te juigen dat het vrijdag is en maandag als een soort vijand te zien. Niet alleen in films en series wordt dit benadrukt, maar ook de gesprekken die je met je collega’s voert. Denk er maar eens over na: op vrijdag gaat het altijd over wat je in het weekend gaat doen, en op maandag draait het om wat je in het weekend hebt gedaan.

Bij sommige mensen gaat het zo ver dat ze echt voor het weekend leven. Zij hebben het gevoel dat het leven pas echt weer begint als het weekend is aangebroken. Tja, dan is het ook niet gek dat de maandag zo zwaar voelt.

Wat kun je hieraan doen?

Gelukkig zijn er ook manieren om die maandag psychologisch minder zwaar te laten voelen. Zo kan jezelf mentaal voorbereiden al enorm helpen. Maak op zondagavond alvast een planning voor de week en een to-do list voor maandag. Probeer ook op zondag op tijd naar bed te gaan, om een soort jetlag te voorkomen. Iets wat ook kan helpen is om de maandag vroeg te starten, voordat de rest van de wereld dat doet. Zo heb je al even de tijd gehad om rustig op te starten, voordat mensen iets van je verwachten.

Vind je maandagen zo zwaar, omdat je niet gelukkig bent met je baan en echt voor het weekend leeft? Onderzoek dan of je iets aan je baan kan veranderen, of misschien een andere baan moet gaan zoeken.

Zorg er in ieder geval voor dat je doordeweeks (en zeker op maandag) ook dingen plant waar je naar uit kan kijken. Een lange wandeling tijdens de lunch bijvoorbeeld, avondeten met een vriend(in), je favoriete maaltijd, ga zo maar door. Neem op zondag echt even de tijd om te kijken hoe je jouw werkweek zo leuk mogelijk kan maken.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.