Klagende collega? 5 tips om te dealen met iemand die altijd negatief is

Af en toe klagen over het weer, je schoonmoeder of die ene persoon die maar niet terug mailt, moet kunnen. Maar als één collega niets anders meer kan doen dan klagen, kan dat de sfeer in het hele team verpesten. Hoe ga je om met deze collega? En nog belangrijker: hoe zorg je ervoor dat die negativiteit niet overslaat naar jou?

Zo deal je met een klagende collega.

1. Probeer de klagende collega te begrijpen

Probeer jezelf in de schoenen van de ander te verplaatsen, voordat je bot iets zegt over de negativiteit van je collega. Gregory Tall heeft meer dan 15 jaar ervaring met human resources en geeft workshops over dit onderwerp. Aan The Huffington Post vertelt hij dat klagers op het werk in drie categorieën vallen:

Mensen die gehoord willen worden

Mensen die zich niet bewust zijn van de zaken rond hun klacht

Maar ook: mensen die iemand zoeken om hen te helpen met een gerechtvaardigde klacht

Vaak ligt er een dieper probleem ten grondslag aan het geklaag, zegt Tall. Misschien heeft de klager het idee dat niemand naar hem of haar luistert of heeft hij geen idee hoe hij een probleem moet oplossen.

Ten tweede weet je nooit echt wat er in iemands leven speelt. Misschien heeft de klagende collega te maken met langdurige stress vanwege een privé-situatie. Zeker in dit jaar zullen er heel wat mensen gestresst zijn, die het – behalve het klagen – niet laten merken.

2. Overweeg er iets van te zeggen als jullie een goede relatie hebben

Klaagt je collega voornamelijk tegen jou, omdat jullie een goede relatie hebben en hij of zij jou vertrouwt? Dan kun diegene vertellen wat voor impact al die negativiteit op jou heeft. Dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, maar je hoeft niet letterlijk ‘stop alsjeblieft met klagen’ te zeggen.

Nu we aan het einde van het jaar zijn aanbeland, zou je het bijvoorbeeld kunnen gooien op een goed voornemen. ‘Ik wil in 2021 me meer gaan focussen op wat wél goed gaat, in plaats van wat beter kan. Doe je mee?’ Hoe meer van deze kleine subtiele opmerkingen je gaat maken, hoe groter de kans is dat het kwartje valt bij je collega.

3. Excuseer jezelf van het gesprek

Gaat het om een collega waarmee je helemaal niet close bent? Dan kan je jezelf na een ‘Oh ja, ik snap dat je dat vervelend vindt’ best excuseren. Zeg bijvoorbeeld dat je een deadline hebt die je moet halen. Ook hier geldt weer, hoe vaker je dit zal doen, hoe duidelijker het signaal is dat je afgeeft. Jij bent niet de persoon bij wie de klager aan hoeft te kloppen voor zijn geklaag.

4. Help je klagende collega

Zoals Tall in het begin al aangaf, zijn er collega’s die vooral klagen, omdat ze daadwerkelijk advies willen. Heb je het idee dat dit het geval is, en een collega bijvoorbeeld echt niet op zijn of haar plek zit bij het bedrijf? Dan is het belangrijk om de klachten niet zomaar te negeren, maar daadwerkelijk vragen te stellen over waarom hij of zij zich zo voelt. Dat is de enige manier om echt behulpzaam te kunnen zijn.

5. Word zelf niet negatief

Emoties zijn besmettelijk, dus misschien betrap je jezelf er ook op dat je steeds negatiever wordt als je veel omgaat met je klagende collega. Is dit bij jou het geval? Maak dan een lijst met de aspecten van je baan waar jij blij van wordt en bekijk deze lijst regelmatig. Probeer jezelf ook te omringen met collega’s die je wel inspireren en motiveren.

Moraal van het verhaal: net zoals er op iedere werkvloer een grapjas, een flirt en stille held te vinden zijn, is er ook altijd één klagende collega aanwezig. Als je close bent met diegene zou je hem of haar er bewust van kunnen maken. Anders is er maar één oplossing: zorg ervoor dat het jou zo min mogelijk beïnvloedt.

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.