Een stappenplan om 10.000 euro te sparen in 2021

Het einde van 2020 is in zicht, en dat betekent dat we vaak gaan nadenken over wat er beter had gekund. Is sparen een ‘goed voornemen’ van jou voor het nieuwe jaar? Geen zorgen, want volgend jaar gaat het door dit stappenplan wél lukken om het bedrag op je spaarrekening te zien groeien.

Zo kun je 10.000 euro in een jaar sparen.

Stap 1: bereken hoeveel je elke maand moet sparen

De eerste stappen kun je het best al in december van dit jaar uitvoeren. Dus begin vanavond, morgen of dit weekend met de eerste stappen: het plan bedenken. Als we even gaan rekenen betekent 10.000 euro in een jaar sparen namelijk dat je per maand 833,33 moet sparen. Niet het minste bedrag, en daar heb je wel een plan voor nodig. Sommige mensen krijgen ook vakantiegeld of winstuitkering. Als je deze twee extra’s reserveert voor je spaarrekening, gaat het maandbedrag aanzienlijk omlaag. Stel dat je 2.000 euro van jouw vakantiegeld en/of winstuitkering op je spaarrekening stort, dan heb je nog maar 666 euro per maand nodig.

Stap 2: uitzoeken hoeveel je realistisch gezien kunt sparen

Vervolgens ga je kijken of het realistisch is om elke maand ruim 800 euro te sparen. Hiervoor duik je in je financiën. Schrijf van een aantal maanden in 2020 precies op hoeveel er uitging en in welke categorie. Hoeveel bleef er uiteindelijk onderaan de streep over om te sparen? Als dat 50 euro was, dan is 800 euro te onrealistisch en kun je beter een haalbaar spaardoel bedenken.

Gaat het om 600 euro, bijvoorbeeld? Dan moet je gaan nadenken of je wil gaan aanpoten en hard wil gaan werken om wel bij die 800 euro te komen. De volgende stappen gaan je hierbij helpen.

Stap 3: bespaar op je vaste lasten

Kijk waar je op vaste lasten kunt besparen, want dit geld kan linea recta naar je spaardoel gaan. Je kon het eerst immers ook ophoesten. Denk hierbij aan verzekeringen, abonnementen en energielevanciers. December is een goede maand om dit uit te zoeken, omdat je tot 1 januari nog kan overstappen van zorgverzekering. Ook lopen contracten (van bijvoorbeeld energieleveranciers) vaak rond deze periode af.

Vergis je niet: al deze kleine beetjes tellen bij elkaar op. Door op haar vaste lasten te besparen, kan Evelien bijvoorbeeld volgend jaar 1.400 besparen. En daar heeft ze dus nog geen biertje voor hoeven laten staan.

Stap 4: bedenk een strategie

Er zijn verschillende manieren waarop je die 10.000 euro bij elkaar kunt sparen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om elke maand een automatische inschrijving in te stellen van 800 euro naar je spaarrekening. Dit doe je dan een dag nadat je jouw salaris gestort hebt gekregen.

Je kunt er ook voor kiezen om een spaarchallenge te doen, waarbij je elke week een bedrag overmaakt en na 52 weken op 10.000 euro uitkomt. Zo kun je er een uitdaging van maken met je partner, een vriend(in) of een familielid en word je er meer bewust van dat je aan het sparen bent.

Of misschien kies je voor een automatische afschrijving van 500 euro en doe je verder je stinkende best om elke maand aan die 800 euro te komen, door alles wat je niet koopt (zoals die nieuwe game) op te schrijven en het bedrag daarvan naar je spaarrekening over te maken. Wat jouw strategie ook is, bedenk die van tevoren en houd jezelf er ook aan.

Stap 5: sparen en volhouden

De meeste mensen die dit artikel lezen, hebben niet zo’n riant salaris dat ze met twee vingers in de neus die 10.000 euro bij elkaar kunnen sparen. Je zal concessies moeten doen en ook op je boodschappen, etentjes en nieuwe gadgets moeten besparen. Maak het zo makkelijk mogelijk voor jezelf en maak elke financiële meevaller (zoals die salarisverhoging, je vakantiegeld, et cetera) meteen over naar je potje.

Probeer het echt als een leuke uitdaging te zien en elke keer weer manieren te vinden om meer te kunnen sparen. Tip: doe bijvoorbeeld een No Spend January. In deze challenge geef je alleen geld uit aan noodzakelijke dingen zoals huur en de boodschappen. Na zo’n dure maand als december en een land dat in lockdown is, moet dat te doen zijn toch?