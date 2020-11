Veel sollicitanten maken een te zakelijk cv (en dat wil de werkgever niet)

Werkgevers nodigen sollicitanten met een persoonlijk cv sneller uit (maar die schrijven we veel te weinig).

Van de werkzoekenden in Nederland denkt 78 procent dat je tussen andere sollicitanten kunt opvallen door je cv persoonlijk te maken. Toch vindt de meerderheid het moeilijk om niet te vervallen in ‘flexibel’ en ‘mensen-mens’ en omschrijft het eigen cv vooral als zakelijk.

Als de persoonlijkheid maar matcht

Dit en meer blijkt uit onderzoek van vacaturesite Indeed onder ruim 1.000 werkzoekenden en 567 werkgevers. De site wil mensen daarom aansporen om, eventueel met hulp van hun dierbaren en bekenden, het cv persoonlijker te maken. Voor 67 procent van de werkgevers is een persoonlijk cv namelijk reden om iemand sneller uit te nodigen voor een gesprek. Bijna twee derde van de werkgevers geeft zelfs aan een sollicitant uit te nodigen als de werkervaring achterblijft, maar de persoonlijkheid wel matcht.

Kelly Oude Veldhuis, Corporate Communications Manager bij Indeed: „We zien dat veel mensen onzeker worden van concurrentie op de banenmarkt. Sterker nog, 57 procent ervaart stress als er veel mensen op zoek zijn naar een baan. Ze zijn bang dat andere kandidaten een betere opleiding hebben genoten, of veel meer werkervaring hebben. We willen benadrukken dat het niet alleen maar gaat om die hard skills, wie je bent is net zo belangrijk als wat je kunt.”

Opvallen met je cv

59 procent van de werkgevers vindt dat er op dit moment te weinig persoonlijkheid in het gemiddelde cv zit, terwijl het voor 83 procent van hen, wél waarde zou toevoegen. De meeste werkzoekenden in Nederland (78 procent) zijn ook van mening dat je je met je persoonlijkheid kunt onderscheiden van andere werkzoekenden, maar mensen vinden het moeilijk om er woorden aan te geven (52 procent) en/of vervallen in cliché-omschrijvingen als teamplayer en enthousiast.

Top 3 redenen niet-persoonlijk cv

Moeilijk om de juiste woorden te vinden Bang dat het overkomt als opscheppen Denkt dat werkgever er niet op zit te wachten

„Om je cv persoonlijk te maken moet je de tijd nemen om na te denken over wat jou als persoon kenmerkt”, zegt recruiter Sanacha Meerman. „Ik merk dat veel mensen dit lastig vinden, maar het zorgt uiteindelijk wel voor de beste match.”

Meerman krijgt het liefst „zo vroeg mogelijk” in het sollicitatieproces een gevoel bij wat voor „soort mens” die sollicitant is. „Als iemand bijvoorbeeld op het cv aangeeft dat hij of zij altijd op zoek is naar verbinding, dan weet ik dat zo iemand minder goed zal gedijen in een hele solistische rol. Het zijn kleine nuances die maken dat je een duurzame fit kunt maken.”

Inbreng vrienden en familie

Indeed spoort werkzoekenden aan om eens in gesprek te gaan met vrienden en familie om te horen welke beschrijving zij van hem of haar geven. Uit onderzoek blijkt namelijk dat de meerderheid van de mensen het veel gemakkelijker vindt om persoonlijke kenmerken van een goede vriend(in) te benoemen, dan die van zichzelf. Om dit gegeven kracht bij te zetten schreef de vacaturesite een blog met daarin tips om het cv persoonlijk te maken. Ook maakte de site een video waarin drie kandidaten compleet worden verrast met een persoonlijke beschrijving door hun dierbaren.

Lees ook: 3 tips voor introverten om een boost in hun carrière te krijgen