3 veelgehoorde leugens tijdens het sollicitatiegesprek

Een leugentje om de boel wat mooier te laten lijken, komt op een cv en in een sollicitatiegesprek vaker voor dan je misschien denkt. Bijna een kwart van de Nederlanders weleens iets verzwegen of juist aangedikt tijdens een sollicitatiegesprek, blijkt uit onderzoek. De sollicitanten hopen op deze manier meer kans te maken op de baan.

Wat zijn veelgehoorde leugens tijdens een sollicitatiegesprek? En waarom is het geen goed idee om dingen te verzwijgen of juist mooier te maken dan ze zijn?

1. Gat in je cv en ontslag verbergen

Vertellen dat je hele opleidingen hebt gedaan die je in werkelijkheid niet hebt gedaan, komt niet zo vaak voor. Maar de data op je cv (en in het gesprek) een beetje aanpassen om het gat op je cv te verbloemen? Dat dan weer wel. Hetzelfde geldt voor het verhullen van een ontslag. Er zijn mensen die zeggen dat ze zelf zijn opgestapt, terwijl dat helemaal niet de waarheid is. Niet zo’n slim idee, want je potentiële nieuwe werkgever hoeft maar één belletje te plegen om te vragen wat voor werknemer je was, en je valt door de mand.

Een sollicitatiegesprek is juist het ideale moment om duidelijk uit te leggen wat er mis is gegaan en of hoe dat gat op je cv is ontstaan. Zeker nu tijdens de coronacrisis is een gat op je cv niet meer iets waar recruiters echt van opkijken.

2. Kennis en vaardigheden verzinnen

Eerlijk zeggen: heb je Duits op je cv als vaardigheid staan, omdat je het op de middelbare school hebt gevolgd? Maar is dat stiekem allemaal weggezakt? Fijn als dat je helpt de baan te bemachtigen. Maar als jij vervolgens naar klanten in Duitsland wordt gestuurd, omdat ‘jij zo goed Duits kunt’, kom je in de problemen. Dat is niet alleen ongemakkelijk, maar kan er zelfs voor zorgen dat je ontslagen wordt.

Het bestaat natuurlijk dat je kennis en vaardigheden hebt die even een opfriscursus nodig hebben. Of dat je door ervaring met andere programma’s, deze ook snel onder de knie zult krijgen. Of dat je gewoon leuk lijkt om hier meer over te leren. Geef dan gewoon aan dat je de gevraagde vaardigheden snel kan leren.

3. Je vorige salaris

Als een recruiter of HR-manager vraagt naar je huidige of vorige salaris om je loon te bepalen, kan het heel verleidelijk zijn om je antwoord ruimer te laten zijn dan de werkelijkheid. Dat is pijnlijk als er vervolgens naar een salarisstrook wordt gevraagd en je deze ook laat zien. Weet overigens dat je niet per se aan dit verzoek hoeft te voldoen.

Dat zit zo: een werkgever heeft het recht om naar je loonstrook te vragen, maar jij hebt net zo goed het recht om deze niet te laten zien. Dit is overigens geen vrijbrief om er dan maar over te gaan liegen. Krijg je toch deze vraag voorgeschoteld? Vraag allereerst waarom ze hier benieuwd naar zijn en geef vervolgens aan dat jij het vanwege de verschillende functies en takenpakketten het niet relevant vindt om te delen. Vragen ze toch door? Dan kan je altijd nog een range in salaris geven.

Waarom eerlijkheid ook voor jou goed is

Eerlijkheid tijdens een sollicitatiegesprek is toch echt het beste wat je voor jezelf kan doen, hoe graag je de baan ook wil. Geloof het of niet, maar een sollicitatiegesprek is niet alleen het moment voor de werkgever om te kijken of jij een goede match met de baan en het bedrijf bent. Hetzelfde geldt voor jou.

Als jij vaardigheden zegt te hebben die je niet hebt, of, misschien nog wat onschuldiger, zegt dat je bepaalde taken geweldig vindt, terwijl je ze eigenlijk haat? Dan is de kans groot dat jij niet op je plek zit bij deze baan en er niet gelukkig gaat worden.

Lees ook: 7 tips voor een succesvol sollicitatiegesprek via een video-call

Tessa Ham is redacteur bij WorkJuice.nl en schrijft voor Metro over carrière en geld.