9 vrouwen vertellen wat ze op hun spaarrekening hebben staan

Geef maar toe: het lijkt je soms stiekem wel leuk om de spaarrekening van anderen te kunnen kijken. Is het bedrag dat jij zelf hebt gespaard normaal, bijvoorbeeld? En hoe sparen andere mensen? We doen allemaal een beetje geheimzinnig als het gaat over hoeveel we verdienen en hoe dik (of juist niet) onze bankrekening is. Maar dat is helemaal niet nodig, door tips uit te wisselen kunnen we juist allemaal beter sparen.

Daarom geven negen vrouwen je een inkijkje in hun spaarrekening, en geven ze je een tip om beter of meer te sparen. Een kanttekening: veel van deze vrouwen hebben een studieschuld, een gedeelte van het geld dat ze sparen gaat dan ook naar de aflossing daarvan.

Tessa

Leeftijd: 24

Beroep: Content Engineer bij uitgeverij

Bedrag op spaarrekening: €17.000

Woonsituatie: huurhuis

Beste spaartip: „Heb doelen (zoals een mooie reis of koophuis) en doe een spaarchallenge. Dat maakt sparen niet alleen leuker, het wordt ook makkelijker, omdat je elke week een bedrag over maakt.”

Maya

Leeftijd: 22

Beroep: student

Bedrag op spaarrekening: €700

Woonsituatie: op kamers

Beste spaartip: „Ik zou meer kunnen sparen, maar vergeet niet ook je geld uit te geven aan leuke dingen. Het leven moet wel leuk blijven toch?”

Sara

Leeftijd: 25

Beroep: Webredacteur bij een verzekeraar/financiële dienstverlening

Bedrag op spaarrekening: €11.500

Woonsituatie: huurhuis

Beste spaartip: „Ik zet direct €1.000 apart in verschillende potjes, voor mijn aflossing van DUO, een eigen huis en voor vakanties, als mijn salaris is gestort. Doordat ik het direct wegsluis, mis ik het ook niet.”

Julia

Leeftijd: 30

Beroep: Marketing coordinator

Bedrag op spaarrekening: €22.500

Woonsituatie: koophuis

Beste spaartip: „Word je echt blij van dat dertigste paar schoenen? Voor de vierde keer in een week een luxe broodje kopen bij de lunch? Dat soort dingen doe ik echt niet. En uit eten gaan is wat mij betreft ook veel leuker als je het eens in de maand doet in plaats van elke week.”

Lieke

Leeftijd: 23

Beroep: Project-assistent bij duurzaam bedrijf

Bedrag op spaarrekening: €14.000

Woonsituatie: bij ouders thuis

Beste spaartip: „Ik maak een bedrag over aan het begin van de maand naar verschillende potjes. Haal ik er toch weer wat af, dan sta ik eigenlijk bij mezelf in de min en maak ik de volgende maand dat bedrag extra over naar mijn spaarrekening.”

Rianne

Leeftijd: 24

Beroep: Business Controller bij groot technisch bedrijf

Bedrag op spaarrekening: €22.000 (gezamenlijke spaarrekening met vriend)

Woonsituatie: koophuis

Beste spaartip: „Bekijk realistisch hoeveel je elke maand kan sparen. Voorkom dat je elke maand weer van je spaarrekening af moet halen en houd wat ‘speelruimte’ voor jezelf om leuke dingen te doen.”

Alysha

Leeftijd: 26

Beroep: Consultant

Bedrag op spaarrekening: €5.000

Woonsituatie: huurhuis

Beste spaartip: „Ik heb een Excel-sheet die ik wekelijks bijhoud met mijn uitgaven, zodat ik een realistisch beeld heb van wat ik nog kan uitgeven. Ik zou meer kunnen sparen met mijn salaris, maar ik hecht ook veel waarde aan luxe uitgaven zoals lekker uit eten gaan.”

Kim

Leeftijd: 24

Inkomsten: Wajong uitkering en halfwezenpensioen

Bedrag op spaarrekening: 76.000 euro

Woonsituatie: bij moeder thuis

Beste spaartip: „Door mentale gezondheidsproblemen woon ik thuis bij mijn moeder, heb ik weinig vaste lasten en krijg ik een Wajong uitkering. Omdat ik hoop dat ik dit bedrag later goed kan gebruiken, sluis ik het meteen weg als ik het binnen krijg. Als het niet op mijn betaalrekening staat, is die drempel toch een stuk hoger als ik iets wil kopen.”

Yara

Leeftijd: 25

Beroep: Online media

Bedrag op spaarrekening: €6.800

Woonsituatie: huurhuis

Beste spaartip: „Ik spaar door elke maand een groot bedrag op mijn spaarrekening te zetten. Dat laat ik zo lang mogelijk daar staan, maar als het nodig is, haal ik er ook zonder problemen weer iets eraf. Een goede tip: spaar loonsverhogingen, bonussen en meevallers van de belastingdienst. Dit ‘extra geld’ kan een leuke buffer zijn voor later.”

Tot 25 jaar gemiddeld 7500 euro gespaard

Nederlanders tot 25 jaar oud hebben gemiddeld 7500 euro gespaard. Rijkere mensen trekken dat gemiddelde echter flink omhoog, dus is het beter te kijken naar de mediaan (het middelste). Dan kom je uit op 2400 euro. Mensen van 25 tot 35 jaar oud hebben gemiddeld 14.400 euro gespaard, mediaan 5600 euro.

Het zal je niet verbazen, maar des te ouder, des te meer spaargeld. Mensen van 85 jaar en ouder staan dan ook aan kop: gemiddeld hebben zij 63.300 euro gespaard, mediaan 23.700 euro.

Alle volledige namen zijn bekend bij de redactie.

