Als ondernemer je tijd zo efficiënt mogelijk indelen: 5 tips

Als ondernemer kun je het aardig druk hebben. Je bent immers zelf verantwoordelijk voor het genereren van je inkomsten en je bent ook eindverantwoordelijk voor de continuïteit en kwaliteit van je bedrijfsvoering.

Dat kan ervoor zorgen dat je soms niet alleen armen en benen, maar ook tijd tekort komt om alles gedaan te krijgen. Vaak kan het dan al helpen als je bewuster met je tijd omgaat en deze probeert op een efficiëntere manier in te delen en te gebruiken. Daarom 5 tips die daarbij kunnen helpen.

1 Meer delegeren

Heb je personeel of stagiairs? Maak daar dan ook optimaal gebruik van. Natuurlijk voelt het veilig om alles bij jezelf te houden, maar overal voor verantwoordelijk zijn kan ook veel stress opleveren. Leer daarom meer taken te delegeren aan anderen. Geef anderen ook het vertrouwen om de verantwoordelijkheid te nemen over taken. Dat betekent dat je moet loslaten, maar daar is niets verkeerds aan.

2 Meer plannen

Hoe meer ballen je in de lucht moet houden, des te eerder je het overzicht verliest en gestrest raakt. Daarom is het goed om inzichtelijk te maken wat je allemaal moet doen en dat vervolgens op volgorde van deadlines in te plannen. Zo weet je precies wat je gedaan kunt krijgen en wanneer het noodzakelijk is om hulp in te schakelen. Ook ben je dan altijd bezig met hetgeen het meest dringend is op dat moment.

3 Een studentchauffeur inhuren

Hoe decadent het wellicht ook kan lijken om een chauffeur in te huren, het kan je wel degelijk tijd schelen. Of beter gezegd: tijd opleveren. Als je zelf achter het stuur zit, kun je hoogstens een (handsfree!) telefoongesprek voeren, maar veel meer kun je niet doen. Als je niet zelf hoeft te rijden, biedt dit extra tijd om te werken vanaf de achterbank. Het inhuren van een studentchauffeur om jouw eigen auto te besturen is doorgaans een stuk voordeliger dan een taxi pakken. Het kan ook handig zijn als je een borrel, diner of lunch hebt waarbij je wel een glaasje wilt kunnen drinken.

Foto

4 Vaker ‘nee’ zeggen

Geen mens kan het aan om telkens weer extra taken te blijven aannemen die zich blijven opstapelen terwijl je toch al meer dan zat te doen had. ‘Nee’ is ook een antwoord, hoe vervelend het soms ook is om ‘nee’ te moeten verkopen. Als er geen ruimte is voor extra werk, dan moet iedereen – jijzelf incluis – dat gewoon accepteren. Er zitten immers ook niet meer dan 24 uur in een dag. Waarvan het overigens ook niet de bedoeling is dat je die allemaal aan werk besteedt.

5 Duidelijk durven zijn

Nederland heeft het poldermodel uitgevonden. We hebben een echte overlegcultuur en daar gaat vaak veel kostbare tijd aan verloren. Te veel meningen betekent immers ook dat je te veel aan het discussiëren bent, vaak oeverloos ook. Als ondernemer moet je met de vuist op tafel durven slaan en gewoon een knoop durven doorhakken.

(Dit artikel valt buiten de redactionele inhoud van Metro)

Lees ook: Bedrijven benutten potentieel in een niche: verborgen kampioenen