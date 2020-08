Veel animo studentenverenigingen ‘door behoefte aan sociale contacten’

Studentenverenigingen zien het aantal aanmeldingen dit jaar sterk toenemen. Dat is terug te zien in cijfers van de Landelijke Kamer van Verenigingen, die 48 studentenverenigingen vertegenwoordigt.

Waar de verenigingen in 2019 nog op iets meer dan 10.000 inschrijvingen konden rekenen, is dat aantal dit jaar gestegen tot 15.200 inschrijvingen, meldt de NOS. De cijfers zijn nog niet definitief, bij enkele verenigingen kunnen studenten zich nog inschrijven.

Grote stijgers

Studentenverenigingen in Eindhoven, Utrecht en Groningen noteren de grootste stijging. In Eindhoven bijvoorbeeld stijgt het aantal aanmeldingen met 79 procent ten opzichte van vorig jaar.



Studentenverenigingen

Ondanks de coronacrisis willen (aankomende) studenten dus lid worden. En dat is best onverwacht, zegt Yorick van der Heiden van de Landelijke Kamer van Verenigingen. „Door het uitblijven van de vele activiteiten in de introductieweken dachten we dat studenten hun weg naar de vereniging niet zouden vinden. Sommige verenigingen bereidden zich voor op het ergste: wat als maar een paar studenten zich aanmelden?”.

Toch stroomt het aantal aanmeldingen binnen. Sommige verenigingen voeren zelfs voor het eerst een ledenstop in.

Netwerk

„Studenten zijn op zoek naar aansluiting, willen hun plekje vinden in de stad. En nu er maar weinig fysieke colleges zijn, kom je bijna geen mensen van buiten je studie tegen”, verklaart Van der Heiden. „Aankomende studenten willen heel graag een netwerk opbouwen, nieuwe mensen leren kennen.”



Mooi dat het kabinet ook bijeenkomsten mogelijk maakt voor studentenverenigingen, met doordachte plannen binnen de regels. Dit studiejaar zal studeren veel online zijn. Des te belangrijker dat eerstejaars nu wél kans krijgen kennis te maken met elkaar en de stad. @HetISO @LKvV — Jan Paternotte (@jpaternotte) August 17, 2020

