Arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt steeds populairder

Door het coronavirus zit ook de angst bij zzp’ers er goed in. Wie jarenlang een goedlopend en gezond bedrijf had, kwam erachter dat alles in een oogwenk om kan slaan.

Dit geldt natuurlijk niet alleen voor ondernemers maar ook door werknemers met een flex, tijdelijk of vast contract. Voor zzp’ers zijn er geen werknemersverzekeringen zoals de Ziektewet en WIA. Deze groep moet zelf wat regelen om het risico op inkomensderving bij arbeidsongeschiktheid te beperken. Daarvoor bestaat de arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Corona en arbeidsongeschiktheidsverzekering

Zzp’ers werden direct in het begin van de coronacrisis hard geraakt door de maatregelen. Zeker in de horeca en evenementensector vielen rake klappen. In Nederland zijn meer dan een miljoen zzp’ers, waarvan maar liefst 600.000 zzp’ers geen enkele voorziening hebben getroffen in het geval van arbeidsongeschiktheid. Dat cijfer is veel te hoog, vooral nu blijkt dat er minder zekerheid is dan gedacht en er opeens iets kan gebeuren waardoor de hele economie een schok krijgt. Mocht je onverhoopt arbeidsongeschikt worden als zzp’er en je hebt geen verzekering (of zeer grote buffer) ben je veroordeelt tot maximaal bijstandsniveau. Deze minimale uitkering is nog eens aan allerlei voorwaarden gebonden is zoals het hebben van een partner met inkomen.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die wordt afgesloten om inkomsten te hebben tijdens ziekte, of wanneer een ondernemer invalide wordt of een ongeluk krijgt. Deze verzekering is er voornamelijk voor mensen die niet in loondienst zijn, zoals zzp’ers en ondernemers. Ook kan een arbeidsongeschiktheidsverzekering worden afgesloten bij bijvoorbeeld het afsluiten van een hypotheek.

Er zijn verschillende redenen voor zzp’ers om geen AOV af te sluiten. De meest gehoorde reden zit hem in het kostenaspect. Uit onderzoek blijkt echter dat de lening gemiddeld gezien goedkoper is dan wordt ingeschat. Zo denken veel ondernemers dat de verzekering rond de 300 euro netto kost, terwijl gemiddeld gezien de grootste groep tussen de 200 tot 300 euro betaald, gevolgd door een vijfde van de zelfstandig ondernemers met een verzekering die hier maandelijks tussen de 100 en 200 euro voor betalen. Deze premie is aftrekbaar, waardoor ondernemers een groot gedeelte terugkrijgen van de Belastingdienst.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Net als met andere verzekeringen is het belangrijk om de arbeidsongeschiktheidsverzekering te vergelijken en op basis van de persoonlijke situatie te bekijken welke verzekering hier het best bij past. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om te vergelijken op premie, maar ook op de uitkeerdrempel en andere voorwaarden voor de uitkering. Hier kun je een AOV vergelijken. Wil je liever eerst beoordelingen over AOV-verzekeraars lezen? Dat kan bijvoorbeeld hier.

Een alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering is een broodfonds. Een broodfonds bestaat uit andere ondernemers, doorgaans tussen de 20 en 50, die gezamenlijk en op gelijkwaardige basis geld inleggen in het fonds. Als er iemand in het broodfonds ziek wordt, krijgt deze een kleine nettoschenking van alle andere ondernemers in het fonds. Dit is een tijdelijk inkomen voor maximaal twee jaar. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering loopt echter veel langer door. Wel heb je soms te maken met wachttijd, maar dit verschilt per verzekeraar.

Waarom een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Als ondernemer is het niet mogelijk om aanspraak te maken op een Ziektewet- of WIA-uitkering. Het financiële vangnet regel je helemaal zelf. Het is dus zeker verstandig om op tijd aan AOV voor zzp’ers of zelfstandigen af te sluiten. Deze arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft diverse voordelen. Zo dekt de verzekering tot wel 90 procent van je gebruikelijke inkomen. Hierdoor kun je ook tijdens ziekte nog prettig leven en hoef je (en je gezin) niet op een houtje te bijten. Ook verklein je zo het risico en de onzekerheid van het ondernemerschap. Dit kan flink wat stress schelen, zeker in de onzekere tijden waar we tegenwoordig in leven. Het is prettig om te weten dat jij alles goed geregeld hebt voor jezelf en je bedrijf. Via Totaalbesparen.com kun je een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

En een buffer dan?

Natuurlijk is het verstandig om geld opzij te zetten als een appeltje voor de dorst. Bij arbeidsongeschiktheid is een buffer echter minder geschikt, want als je hier maanden of jaren van moet leven zie je jouw pensioen voor je ogen verdampen. Ook gaat een buffer een stuk minder lang mee dan veel zzp’ers verwachten. Uit onderzoek blijkt dat één jaar van een buffer leven meer dan 10 jaar aan bruto aov-premie kost. De reserves kunnen zelfs in de weg staan. Een arbeidsongeschikte zzp’er heeft namelijk pas recht op een bijstandsuitkering als het eigen geld helemaal op is.

