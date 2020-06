Aflossen of niet? Zoveel invloed heeft je studieschuld

Driekwart van de ondervraagden vindt dat er meer voorlichting moet komen voor jongeren over studieschulden, blijkt uit recent onderzoek in opdracht van Stichting Bureau Krediet Registratie (BKR). Ze denken dat jongeren door het nieuwe leenstelsel na hun studie in de financiële problemen komen. Hoeveel invloed heeft zo’n studieschuld nou echt? En is het slim om deze schuld zo snel mogelijk af te lossen?

Of het slim is om je studieschuld zo snel mogelijk af te lossen, hangt af van een aantal factoren. Ten eerste is het allerbelangrijkste om een financiële buffer te hebben. Zo kom je niet in de problemen als je auto en wasmachine het in dezelfde week begeven, en kan je het even uitzingen als je bijvoorbeeld door de coronacrisis je baan verliest.

Aflossen of niet?

Als je dat op orde hebt, zijn er nog een aantal factoren die je beslissing om snel af te lossen kunnen beïnvloeden. Heb je veel stress om je schuld en ben je er veel mee bezig? Dan kan het versneld aflossen zorgen voor meer rust in je hoofd.

Ook als je (later) kinderen wil, is het verstandig om hiervoor te kiezen. Het bedrag dat je per maand moet aflossen, voelt misschien nog niet als veel nu, maar heeft toch invloed op het bedrag dat je maandelijks uit kunt geven. Als je uitgaves beduidend hoger worden door een kind, dan merk je dat bedrag zeker in je portemonnee.

De laatste belangrijke reden om je studieschuld zo snel mogelijk af te lossen, is als je een huis wil kopen in de komende jaren. Hoewel een studieschuld minder meeweegt dan een andere schuld, heeft deze wel degelijk invloed op je maximale hypotheek. Hoe zwaar weegt je studieschuld precies mee?

Invloed van studieschuld op hypotheek

Hoeveel invloed jouw studieschuld heeft op je hypotheek, hangt af of je een studieschuld hebt uit het oude leenstelsel of uit het nieuwe leenstelsel. Bij een studieschuld uit het oude stelsel, telt je schuld voor 0,75 procent per maand mee. Ter illustratie: de hypotheekverstrekker rekent bij een studieschuld van 10.000 euro, 75 euro per maand mee als een vaste maandelijkse uitgave.

Bij het nieuwe leenstelsel geldt een wegingsfactor van 0,45 procent per maand. Bij een schuld van 10.000 euro, rekent de hypotheekverstrekker 45 euro per maand als vaste maandelijkse uitgave mee. Deze bedragen lijken misschien klein. Toch wordt het verschil pas echt duidelijk als je een voorbeeld ziet van hoeveel je dan daadwerkelijk kunt lenen met een studieschuld.

De Consumentenbond heeft een mooi rekenvoorbeeld met een studieschuld van 15.000 euro. Dit is volgens berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB) en de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) de gemiddelde studieschuld uit het oude leenstelsel.

Als jij een eenverdiener met een bruto jaarinkomen van 40.000 euro bent, dan kun je bij geen schuld een maximale hypotheek van 182.232 euro krijgen. Heb je een studieschuld uit het nieuwe stelsel? Dan is je maximale hypotheek 161.175 euro. Met een schuld uit het oude stelsel kun je zelfs nog minder lenen: maximaal 149.804 euro.

Een studieschuld van 15.000 euro kan je dus tienduizenden euro’s in hypotheek schelen.

Studieschuld wel of niet vermelden?

Momenteel staat je studieschuld niet BKR-geregistreerd. Hypotheekverstrekkers en banken kunnen dus niet zien of jij een studieschuld hebt of niet. Geschat wordt dat daarom ongeveer de helft van de afgestudeerden niets zeggen over hun studieschuld bij een hypotheekverstrekker.

Het lijkt dan verleidelijk om je schuld niet te vermelden, zodat je meer mag lenen. Maar natuurlijk kan dit nare gevolgen hebben. Ten eerste wordt je studieschuld meegenomen in de berekening met een reden. Als je elke maand een bedrag kwijt bent aan je studieschuld en daar geen rekening mee is gehouden, dan kan je uiteindelijk in de geldproblemen komen.

Bovendien ben je wettelijk verplicht je studieschuld te vermelden, en pleeg je fraude als je dit niet doet. Als dit uitkomt, kan de bank het volledige bedrag terug eisen. Sluit je een hypotheek af met een Nationale Hypotheek Garantie (NHG)? Dan heb je in principe een vangnet als je relatie stopt, je partner is overleden of als je arbeidsongeschikt of werkloos raakt. Maar heb je gelogen over je studieschuld? Dan vervalt je recht hierop.

Zeker omdat je op het moment amper rente krijgt op je spaargeld, lijkt het aantrekkelijk om versneld af te lossen. Of je dat daadwerkelijk doet en hoe snel dan, dat hangt helemaal van je eigen situatie af. Een schuld kan voor stress zorgen en schulden aflossen is in de regel een goed idee. Toch kan het natuurlijk niet zo zijn dat je door je enthousiasme met het aflossen juist in de geldproblemen komt.

