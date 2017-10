fuckmoeten

Vanuit een zeppelin een auto induiken (letterlijk, want er zit een zwembad in de auto). Een spiegelei laten praten. Een Mexicaanse band in de woonkamer laten spelen en een hamster in de lucht gooien met wie je vervolgens een selfie neemt… ‘Niet omdat het moet, maar omdat het kan’, zingen Ronnie Flex en Lil’ Kleine op de achtergrond.

Laatst zat ik erover na te denken, en deze surrealistische/absurdistische reclame van Tele2 vat onze huidige realiteit eigenlijk wel erg goed samen. Alleen dan omgekeerd: omdat het kan, moet het.

Zo zit het namelijk. Op dit moment. We maken onszelf helemaal gek met dingen die moeten. Gewoonweg omdat ze kunnen. Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar mij geeft dat geen relaxed gevoel.

We móeten iets worden. Graag iets met status, want daar drijft onze prestatiemaatschappij op, op status. Tegenwoordig kun je alles worden wat je wilt (of althans, met dat idee ben je opgegroeid) en succes ligt binnen handbereik (leer je door zogeheten influencers). En omdat het kan, moet het. Poeh, wat een druk. Het gaat niet alleen op voor ‘iets worden’ trouwens. We moeten zoveel, omdat het kan.

We moeten iets vinden. Een mening hebben. Want iedereen heeft een mening, toch?

We moeten online zijn. Want… straks mis je wat! Dat moet je niet hebben natuurlijk.

We moeten zelf regelmatig updates delen, want we willen wel geliked worden; wat - en vooral wie - ben je zonder je likes?

We moeten kijken hoe we het Facebook algoritme kunnen manipuleren want we krijgen veel te weinig likes! We moeten perfect zijn, of in elk geval de schijn ophouden. We moeten die serie hebben gezien op Netflix, want je moet wel kunnen meepraten. Ook over die laatste koffiebar moeten we wel kunnen meepraten. Daar moet je beslist geweest zijn, hoorde je. We moeten dit weekend uit. En een borrel, want dat hoort erbij.

We moeten op Twitter. En oh, nú moeten we er weer vanaf, want Twitter is het niet meer, jeweettoch. We moeten op dit moment juist op Instagram zitten. We moeten wel die nieuwe schoenen hebben, die je nu o-ve-ral ziet, over Instagram gesproken.

We moeten trouwens ook op yoga en zelfontwikkelingscursus want we moeten wel relaxed blijven. We moeten meer tarwegrassap drinken, of wat is het tegenwoordig waar je gezond van wordt, klei? En we moeten een goeroe hebben want iedereen heeft een goeroe tegenwoordig en waarom hebben we eigenlijk nog geen levensquote die we naleven? Dat moeten we ook hebben!

Moet, moet, moet, moet, moet… Daar word je toch hartstikke moe van? Ik wel.

Het vergt moed om voor jezelf te beslissen niet zoveel te moeten.

Alles kan. Alles mag. Maar het móet niet. Laten we ons dat alsjeblieft realiseren.

Zodat jij zelf gaat over wat jij wilt en wie je wilt zijn. Of, weet je: je bent al. En je bent genoeg.

WIE IS MAAIKE?

Wat zou er gebeuren als je iets vaker 'fuck dat' zou zeggen tegen alles waar je niet echt blij van wordt? Elke maandagochtend geeft journaliste Maaike Helmer je een spoedcursus 'Schijt hebben aan alles' in de rubriek FUCK!

Maaike is founder van het eerste online magazine over alles wat met stress te maken heeft, stressedout.nl.