fuckanderen

Vorige week deed mijn artikel #fuckgeluk best wat stof opwaaien online. Ik kreeg veel berichtjes (via direct messages, zo’n taboe is #fuckgeluk dus nog wel). Berichten dat mensen het er helemaal mee eens waren. Dat ze zelf ook voornemens waren meer echt te zijn online. Mega-influencer Cynthia Schultz (van Cynthia.nl) deelde haar eigen rotmoment en tagde mij, waarna er nóg meer bijval kwam.

Wat mij hierbij zo opvalt, is dat we enorm bezig zijn met de mening van anderen. Dat is natuurlijk waar het om gaat, ook op social media. De mening van de ander. Want oh, wat vinden we die belangrijk. En oh, wat meten we ons aan anderen af.

‘De hel, dan zijn de anderen,’ zei de Franse filosoof Jean Paul Sartre.

Ik weet het.

Maar ja. Wat doe je eraan?

Jij bent, volgens existentialist Sartre de enige die je leven ‘zin’ kan geven. Maar dat is moeilijk, want je bent daarin altijd bezig met wat anderen van je vinden. Nou, er is nog best veel wat je daaraan kunt doen. En, bummer: het begint vooral bij jezelf. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik vind het soms best moeilijk me tot anderen te verhouden. Op twee manieren.

Hoe anderen naar mij kijken Hoe ik naar anderen kijk

Laten we beginnen met punt 1; en… laat ik me hier gewoon even kwetsbaar opstellen maar ik kan best onzeker worden over hoe ik dénk dat anderen naar me kijken. Ik kijk dan als het ware door hun ogen. Dan ben ik bang dat ik te aanwezig ben. Of juist niet aanwezig genoeg. Te chaotisch. Of juist te controlfreak. Bang om niet goed genoeg te zijn zoals ik ben, in elk geval. Grappig genoeg zijn mensen nooit zo met jou bezig als jij met jezelf. Zij zijn namelijk met henzelf bezig.

Andersom kan ik ook juist onzeker worden als ik naar anderen kijk, punt 2 dus. Want wat lijkt iedereen zijn leven op orde te hebben (vooral op social media, #fuckgeluk). Mensen schreeuwen het hardst hoe geweldig ze zijn. Ik ben trouwens niet de enige die daar ongelukkig van wordt: Brits onderzoek zegt dat veel op social media rondhangen onzeker en depressief maakt. Het heeft een negatieve invloed op ons zelfbeeld. ‘Beeldbank’ Instagram scoort daar trouwens het hoogst in, qua negatieve invloed.

We maken ons dus druk om wat anderen van ons vinden én wat we van hen vinden (dit staat even los van nuttige feedback en rekening houden met iemand). Maar eigenlijk speelt hier iets interessants. Want wat we eigenlijk doen, in beide gevallen, is onszelf afkeuren. Door je te veel te focussen op anderen (hoe ze naar jou kijken en hoe je naar hen kijkt), verlies je steeds meer een stukje van jouw zelf (ja, bezittelijk voornaamwoord. Jij bent namelijk van jezelf). Je zoekt eigenlijk bevestiging dat je er mag zijn, maar die ga je bij een ander nooit vinden. In het ergste geval: je keurt jezelf via anderen af. Best knap! Waar het uiteindelijk om gaat: wat vind jij? Zelf? Waar wil jij voor leven? Dáár gaat het om. In die zin dus: #fuckanderen.

Misschien ben je het wel vooral zelf.

WIE IS MAAIKE?

Wat zou er gebeuren als je iets vaker 'fuck dat' zou zeggen tegen alles waar je niet echt blij van wordt? Elke maandagochtend geeft journaliste Maaike Helmer je een spoedcursus 'Schijt hebben aan alles' in de rubriek FUCK!

Maaike is founder van het eerste online magazine over alles wat met stress te maken heeft, stressedout.nl.