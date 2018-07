Moeite met 'nee' zeggen? Zo niet meer

‘Ja’ zeggen is veel makkelijker dan ‘nee’ zeggen. Dat vindt bijna iedereen. Maar door af en toe ‘nee’ te zeggen, creëer je niet alleen ruimte in je agenda, maar ook in je hoofd. Met deze tips is ‘nee’ zeggen voortaan een eitje.

1. Geef jezelf bedenktijd

Een handige manier om erachter te komen of je ergens ‘ja’ of ‘nee’ op wilt zeggen, is door jezelf wat meer bedenktijd te geven. Niemand vindt het gek als je zegt: ‘Daar moet ik nog even over nadenken’. Weeg in deze tijd de voor- en nadelen tegen elkaar af en kijk kritisch in je agenda of er wel echt ruimte voor is. Zo weet je zeker dat je de juiste beslissing neemt en hoef je je ook niet schuldig te voelen.

2. Houd het bij ‘nee’

De meeste mensen zijn geneigd om achter hun ‘nee’ een hele uitleg te plakken. Maar deze extra informatie is eigenlijk nergens voor nodig. Je bent de ander namelijk geen verklaring verschuldigd. Maak het niet ingewikkelder dan het is, alleen ‘nee’ is voldoende. Door niet met een excuus te komen, voorkom je ook dat iemand je op een andere gedachte probeert te brengen. Vind je alleen ‘nee’ te bot klinken? Zeg dan: ‘Sorry, het komt nu niet goed uit’ of ‘Nee, liever een ander keer’.

3. Kom met een alternatief

‘Nee’ zeggen is makkelijker als je met een alternatief komt. Stel dat een vriend voorstelt om samen eten, maar je hebt meer zin in een avond alleen. Kom dan meteen met een andere datum om samen iets te doen of doe een ander voorstel. Op je werk of studie kun je hetzelfde doen. Misschien heb je nu geen tijd om de ander ergens mee te helpen, maar morgen of volgende week wel.

4. Ontdek waar je bang voor bent

Weet je eigenlijk waarom je het lastig vindt om ‘nee’ te zeggen? Het kan helpen om hierachter te komen. Als je merkt dat je geen ‘nee’ durft te zeggen, vraag jezelf dan af waarom je het zo lastig vindt en waar je precies bang voor bent. Misschien ben je bang om er niet meer bij te horen of iets te missen. Of ben je bang voor de reactie van de ander. Door te weten waarom je het lastig vindt, krijg je meer inzicht in je gedrag en kun je het ook veranderen.

5. Voel je niet schuldig

Cliché maar waar: als je ‘nee’ zegt tegen een ander, zeg je ‘ja’ tegen jezelf. Het is daarom niet iets om je schuldig over te voelen. Wees er juist trots op dat je je grenzen bewaakt en aanvoelt wanneer je beter ‘nee’ kunt zeggen. Probeer ook in te zien dat ‘nee’ een antwoord is op een vraag en geen afwijzing is richting de persoon die de vraag stelt. Als de ander het persoonlijk opvat, kun jij daar niets aan doen.

6. Maak een afspraak met jezelf

Kijk aan het begin van de week naar je agenda en zet een kruis bij de dagen of avonden dat je niets wilt plannen. Misschien wil je dan sporten of die tijd vrijhouden voor spontane plannen. Door deze me-time ook daadwerkelijk in je agenda te zetten, schiet het er niet bij in. ‘Nee’ zeggen wordt zo ook makkelijker, omdat je al een afspraak hebt. Dat het een afspraak met jezelf is, hoeft niemand te weten.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.