‘Het is niet egoïstisch om goed voor jezelf te zijn’

Je moet goed voor jezelf zorgen. We horen het vaak, maar doen het veel te weinig. Dat zouden we juist wel moeten doen, vinden Nadia Narain en Katia Narain Philips. Na maanden brainstormen en schrijven komen ze met de inmiddels al bestseller ‘Self-care: De ultieme gids om goed voor jezelf te zorgen’.

In de gids leggen de twee zussen in verschillende hoofdstukken hun wijsheden uit. Kleine, hapklare brokken met thema’s waar iedereen tegenaan loopt. Van gezond eten tot een gebroken hart. ,,We houden ons al zo’n 23 jaar bezig met gezondheid”, vertellen twee Londense vrouwen. In de Britse hoofdstad runt Nadia een yogastudio en heeft Katia het Nectar Café in Camden, met de focus op gezond en lekker eten. ,,We zagen dat we veel bezig zijn om anderen te helpen en voor anderen te zorgen. Maar we zorgden niet echt voor onszelf. Familie, relaties en vrienden gingen altijd voor.”

Zorgen voor je geliefden

,,Je zou voor jezelf moeten zorgen zoals je dat voor je geliefden ook doet”, leggen ze uit. Zoals je in het vliegtuig eerst je eigen zuurstofmasker opzet, en dan pas je kind echt goed kunt helpen. ,,Ik denk dat veel mensen niet goed voor zichzelf zorgen omdat ze het zien als iets egoïstisch. Voor jezelf zorgen wordt gezien als hedonistisch. Terwijl het juist het tegenovergestelde is. Als je voor jezelf zorgt, word je juist blijer. En niet alleen jij wordt er blijer van, je kunt ook meer geven aan anderen.”

De balans vinden

Self-care houdt volgens Katia en Nadia ook niet in dat je ineens een fitgirl of fitboy moet worden. ,,Mensen verwarren heel hard sporten, extreem letten op je eten en leuke dingen laten gaan met self-care. Het moet er juist voor zorgen dat jij je goed voelt. Self-care kan ook iets lekkers eten zijn, of een avondje uitgaan met vrienden. Het gaat om de balans vinden. Een stukje chocola en niet de hele reep. En sporten omdat je je er beter door voelt, niet omdat je extreem moet sporten.”

Gedragsverandering

Hoe je het doet, is volgens Katia en Nadia een gedragsverandering. ,,Wij hebben mensen jaren les gegeven in hoe je dat doet, maar toen moesten we de boel ineens omdraaien. Alle dingen die we al zolang vertellen, gebruiken we nu eindelijk in ons eigen leven.” De stap ernaartoe, kan moeilijk zijn. ,,Je moet uitvogelen hoe je het advies opvolgt dat je een ander zou geven. Hoe je grenzen aangeeft. En je moet je bewust worden, écht zien hoe je je voelt.”

Kleine dingen

Het zit in simpele dingen, zoals jezelf en je eigen lichaam goed kennen om ervoor te kunnen zorgen. ,,Als je dat doet en jezelf leert kennen, kun je veel beter voor jezelf zorgen. Een beetje zoals bij een kind. Als hij zijn ontbijt niet eet en boos wordt, dan weet je hoe dat komt. Bij onszelf vergeten we dat vaak. We skippen lunch en snappen vervolgens niet waarom we chagrijnig zijn. Terwijl wanneer we de tijd nemen om goed te eten, zijn we veel blijer. Het is zo makkelijk, maar op één of andere manier hebben we het niet over voor onszelf.”

Makkelijk is het zeker niet. ,,Het is veel makkelijker om in een roes te leven. Als je je niet goed voelt, kun je makkelijk dronken worden of er op een andere manier niet mee dealen. Die moeilijke momenten zijn voor ons nog steeds moeilijk, maar we kunnen er nu veel beter mee dealen zonder enorm te gaan winkelen of veel teveel te gaan eten.”

Drie gouden tips

Maar waar begint de self-care nou eigenlijk? Voor Metro stelden Katia en Nadia drie tips voor beginners op. ,,Goed voor jezelf zorgen is echt het allerbelangrijkst. Dan doen we het ook beter voor anderen.” Dankbaarheid is tip twee. ,,Wees dankbaar voor alles wat je wel hebt in je leven. Kijkt niet altijd naar de dingen van een ander die jij zou willen hebben.” Als laatste is bewustwording belangrijk. ,,Wees je bewust van je eigen lichaam. Soms doe je al jaren dezelfde sport op dezelfde frequentie, maar gebeurt er iets heftigs in je leven. Accepteer dan dat je tijdelijk of voor altijd niet meer terug kunt. Het kan niet altijd hetzelfde blijven. Pas je aan aan je omstandigheden en wees je ervan bewust.”

Er komt nog een vierde tip, misschien wel de belangrijkste. ,,Het is niet egoïstisch om voor jezelf te zorgen. Het is misschien wel het belangrijkste in deze tijd. Je moet juist je verantwoordelijkheid nemen en voor jezelf zorgen. Dan kun je ook voor anderen zorgen. We raken meer en meer geïsoleerd als het niet goed gaat. Als iedereen niet meer voor zichzelf zorgt, kan niemand meer voor elkaar zorgen. Juist nu is dat zo belangrijk.”