Henry Schut ging van skinny naar fitnessmodel

Het is 2016 als Maxim Hartman en Henry Schut bij Men’s Health aan tafel zitten. Een uit de hand gelopen discussie en wat gesprekken heen en weer hebben ervoor gezorgd dat Hartman Schut heeft uitgedaagd een challenge aan te gaan. Een half jaar lang gaan de twee mannen zo hard aan hun lichaam werken dat één van de twee op de cover van Men’s Health komt in september 2017. Een flinke uitdaging, maar ze gaan ervoor. Schut wint de uitdaging en vertelt in zijn boek Topfit hoe hij op de cover van het fitnessblad belandde en hoe hij er na die extreme piek er in slaagde topfit te blijven.

Dat gespierde lichaam van Schut is er niet altijd geweest. Hij beschrijft zijn lichaam van vroeger als skinny. Om geen „volgevreten, uitgezakte, ongezonde, futloze partner en vader” te worden, schrijft hij zich met goede vriend Taco in op de sportschool. Het is dan 2005. „We vonden het allebei de hoogste tijd om te werken aan dat lijf van ons. Dat is voor veel mensen de reden om te gaan fitnessen. Een beter lijf of een betere conditie. Ik had na drie maanden de smaak te pakken.”

Goed voor de geest

Het zaadje van een lichte verslaving is geplant. „Het doet iets lekkers met de geest. Je voelt je zoveel lekkerder als je uit de sportschool komt. Niet alleen je lichaam, maar ook de bovenkamer. Ik heb met een sportpsycholoog gecheckt hoe dat komt. Bepaalde deeltjes in je lijf gaan letterlijk stromen, door je lijf en door je hoofd. Je hersenkamers komen met elkaar in verbinding, waardoor je beter presteert. Als je sport midden op de werkdag, lever je gemiddeld meer dan stilzittende collega’s. Dat was ook letterlijk wat ik ervoer.”

Alles fout doen

„Het is niet altijd leuk. Je moet er echt wat voor doen en dat kan zwaar zijn. En soms lijk je alles fout te doen, ook dat is gebeurd. Dat staat allemaal in het boek, want het hoort erbij.” Naast zijn succesverhaal, beschrijft Schut ook zijn fouten en de momenten dat de man met de hamer langskomt. „Alles waar mensen zich in herkennen, moest erin. De fouten die mensen maken zijn redelijk universeel. Iedere fanatieke fitnesser komt op het punt van shakes, en neemt er op een gegeven moment teveel in de veronderstelling dat het dan beter werkt. Of leeft een tijdje op broccoli en kip omdat je ergens gehoord hebt dat dat is wat sporters eten.”

Foto: Stef Nagel

Geen voordelen laten lopen

Uiteindelijk slaat hij zich door de challenge heen en verslaat hij Hartman. In september staat hij op de cover van Men’s Health. Na een half jaar lang elk ingrediënt afwegen, eigen maaltijden meenemen naar werk en zes keer per week sporten, is het afgelopen. En dan? „Het was aan mij hoezeer ik wilde afbouwen. Ik heb zoveel positieve effecten overgehouden aan deze challenge. Een fit lijf, een fit hoofd en een nieuw bioritme. Door mijn werk is mijn bioritme heel onregelmatig. Mijn piek was pas ‘s nachts als ik thuiskwam. ‘s Ochtends ging ik vroeg op voor de kinderen en dan moest ik nog even bijslapen. Door het sporten heb ik ineens een nieuwe piek in mijn dag, waardoor het ritme veel normaler is geworden. Thuis gaat alles nu ook veel gestroomlijnder.”

Stoppen zit er dus niet in. „Ik zou gek zijn als ik alle voordelen laat lopen. Nu probeer ik in normale proporties te sporten, maar met de voordelen. Sommige dingen zijn erin gesleten. Zoals het keukenweegschaaltje, dat staat nu standaard op het aanrecht.”

Alleen een voorbeeld

„Er is één ding heel belangrijk als mensen geïnteresseerd zijn: wees bewust dat je niet hoeft te kopiëren wat ik heb gedaan. Dit is mijn verhaal als ervaringsdeskundige. De weg ernaartoe kent heel wat foutjes, die je gaandeweg als hele positieve, gratis pluspunten kunt beleven. Ik had nooit bedacht dat ik van zo’n challenge zoveel profijt zou hebben op mijn werk en dat ik meer tijd had gehad in mijn gezinsleven. De dingen die je doet worden leuker omdat je fitter bent. Dat is de boodschap, niet hoe je op de cover van een fitnessblad terechtkomt.”