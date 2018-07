‘Alcohol zou illegaal zijn als we het nu uitvinden’

Wine o’clock is het gezegde dat je een hoop hoort onder Engelse moeders. Ook moeder Clare Pooley maakte zich graag schuldig aan de uitvoering van dit gezegde. Tot ze van één glas per dag naar gemiddeld zo’n tien flessen wijn in de week ging. Na talloze keren proberen, lukte het haar drie jaar geleden door een blog bij te houden, inmiddels bekend als het boek Chardonee.

Zelfmedicatie

,,Drinken doe je niet alleen meer in sociale situaties, het is zelfmedicatie”, vertelt Pooley. Een slimme, hoogopgeleide vrouw die thuisblijft voor de kinderen. De druk om de perfecte moeder te zijn voor haar omgeving, wordt steeds groter. Net als haar alcoholgebruik. ,,We doen het om te dealen met alle dagelijkse dingen en angsten. Ik dronk steeds meer en meer en had het amper door. Aan het eind van de dag had ik niet een glas op, maar een hele fles. Met het weekend erbij kwam ik op tien flessen per week!” De gevolgen zijn enorm. ,,Ik sliep niet, ik was te zwaar en angstig. Alcohol helpt je om te dealen met het leven, maar uiteindelijk verwoestte het mijn leven.”

De zoveelste en laatste poging om te stoppen, doet ze cold turkey. ,,Dat was niet makkelijk, de eerste paar weken waren zelfs heel moeilijk. En nu is het leven zoveel beter dan het ooit was. Als je teveel drinkt, klinkt het heel eng om te stoppen. Maar het leven begint pas als je stopt met drinken.”

Perfecte moeder

Vooral in haar omgeving, is er een enorme druk om de perfecte moeder te zijn. ,,Veel mensen denken dat alcohol daarvoor nodig is. Ik kwam erachter dat drinken er juist voor zorgde dat ik geen goede moeder meer was. Ik was ongeduldig, had een kort lontje en was boos. In het weekend had ik een kater en kon ik niks leuks doen met de kinderen. De avondroutines - die heel belangrijk zijn voor kleintjes - raffelde ik af omdat ik weer wilde drinken. Ik ben veel weggerend van mijn kinderen, het is verschrikkelijk. Nu ik gestopt ben, zitten we juist weer meer op dezelfde golflengte. Mijn kinderen vinden me een veel betere moeder.”

Online hulp

Het is de zoveelste keer dat Clare probeert te stoppen. De reden dat het nu wel lukt, zijn andere mensen. ,,De dag dat ik stopte, begon ik met het schrijven van een blog. Ik vond een gemeenschap met mensen als ik. We hielpen elkaar. Dat is anders dan vroeger, toen was de enige alcoholhulp die je had de AA. Dat vond ik heel eng. Veel moeders zijn bang om daarheen te gaan, uit angst te worden veroordeeld of bang dat ze iemand tegenkomen. Nu is er online zoveel hulp. Dat maakte het anders: als ik nu een drankje nam, stelde ik duizenden lezers teleur. Dat hielp me.”

En het helpt ook anderen, vertelt Clare enthousiast. ,,Ik heb duizenden reacties gehad op mijn blog en boek, wereldwijd. Ze vertelden dat ze dachten dat ze niet konden stoppen, maar mijn verhaal gaf ze hoop. En het is niet alleen mogelijk, het leven wordt beter als je stopt.”

Afkicken levert haar meer op dan goed moederschap. ,,Ik slaap beter en ik ben 12 kilo kwijt. Ik heb meer energie, ben blijer en minder angstig. En het heeft me een carrière opgeleverd, toen ik stopte met drinken, begon ik met schrijven. Dat was altijd een kinderdroom en ik had het jaren niet meer gedaan. Nu heb ik gewoon een boek geschreven.”

Soms een gemis

,,Zo nu en dan mis ik drinken, bijvoorbeeld als ik iets wil vieren. Dan voelt het alsof er wat extra nodig is.” Gelukkig zijn er ook andere manieren: ,,Nu eet ik gewoon taart, al mis ik het glas champagne. En met alcohol is het makkelijker om te ontspannen. Als je stopt, moet je nieuwe manieren vinden om dat te doen. Ik doe nu dingen als sporten, lezen en schrijven. Niet zo makkelijk als als met een glas wijn, maar ik wil nooit meer terug. De negatieve aspecten zijn het zo niet waard.”

Grote gevolgen

Er wordt steeds meer duidelijk over alcohol, bijvoorbeeld de gevolgen die het kan hebben voor je mentale gezondheid. ,,We zijn te makkelijk over alcohol”, denkt Clare. ,,Als je je kunt inhouden en het houdt bij een klein glas per dag, hoef je je niet druk te maken. Maar veel mensen kunnen dat net als ik niet. Ik kreeg borstkanker, er blijkt een ernstige link tussen kanker en alcohol te zijn. Daarnaast wordt het gelinkt aan dementie, insomnia en angststoornissen. Het heeft op zoveel manieren effect. Ik denk dat alcohol nooit legaal zou zijn als we het nu zouden uitvinden.”

Nog één ding is belangrijk, volgens Pooley. ,,Als je stopt met roken, feliciteert iedereen je. Dan ben je slim en knap. Wanneer je stopt met alcohol, vinden mensen je raar. Je wordt niet aangemoedigd, dat vind ik verdrietig. Het is juist heel goed om te doen. Voor jezelf, je gezondheid en je kinderen. Als iemand dit leest en zich zorgen maakt: je bent niet alleen.”