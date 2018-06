Met deze tips val je ’s avonds als een blok in slaap

Stel je voor dat je al urenlang naar het plafond ligt te staren, maar nog steeds niet in slaap valt. Je wekker gaat de volgende ochtend vroeg, waardoor je er alleen maar meer van baalt. Hoe val je voortaan wél als een blok in slaap? Deze tips helpen je.

Creëer een avondritueel

Ben jij iemand die van het één op andere moment ’s avonds in bed stapt? En lukt het je dan niet om in slaap te komen? Probeer dan de overgang van de dag naar de nacht wat soepeler te laten verlopen. Met een avondritueel werk je in stapjes naar het moment toe dat je gaat slapen. Je geeft je lichaam zo een seintje dat het tijd is om te ontspannen, waardoor je veel makkelijker in slaap valt. Het hoeft geen uitgebreid ritueel zijn. Denk aan een kop thee drinken, een warme douche, mediteren of een paar minuten lezen. Als het maar ontspannend is.

Voorkom te drukke dagen

Te drukke dagen zorgen er vaak voor dat je moeilijk in slaap kunt komen. Door te veel te plannen op één dag, heb je namelijk te weinig tijd om alle indrukken van die dag te verwerken. Hierdoor lig je ’s avonds langer wakker. Een goede nachtrust begint eigenlijk al overdag. Voorkom dus dat je iedere dag van hot naar her vliegt zonder een moment rust. Plan desnoods pauzes in door hiervoor tijd vrij te maken in je agenda. Een afspraak met jezelf is ook een afspraak.

Doe rustgevende yogahoudingen

Yoga is een goed begin van de dag, maar ook een fijne afsluiter. Vooral als je werk doet waarbij je je hoofd veel gebruikt, helpt yoga om in slaapmodus te komen. Je ademhaling vertraagt door yoga, waardoor je lichaam automatisch ontspant. Deze houdingen staan erom bekend dat ze helpen om sneller in slaap vallen:

Doe deze houdingen vlak voordat je gaat slapen. Blijf een paar minuten in de houding en concentreer je op je ademhaling. Natuurlijk kun je ook een ontspannende yogales volgen via YouTube. Zoals deze video of als je wat meer tijd hebt deze yogavideo.

Ontspan met een mindfulness oefening

Een mindfulness oefening helpt je ook ontspannen en zo sneller in slaap te vallen. Een fijne oefening om in bed te doen, is de bodyscan. Lig op je rug met je handen op je buik. Breng eerst je aandacht naar je gezicht, dan naar je borst, je armen en ga zo heel je lichaam af totdat je bij je tenen bent. Sta bij elk lichaamsdeel een paar seconden stil. Zo word je niet alleen bewuster van je lichaam, je laat ook spanning los.

Relativeer een slechte nachtrust

Dat je een avond niet zo snel in slaapt valt en daardoor minder lang slaapt, wil nog niet zeggen dat je de volgende dag meteen niet goed functioneert. Denk eens terug aan de dagen waarop je niet helemaal uitgerust was. Wat heb je toen alsnog allemaal kunnen doen? Soms maakt alleen al de gedachte dat je weinig hebt geslapen een dag veel zwaarder dan deze hoeft te zijn. Relativeer je slechte nachten door in te zien dat het geen ramp is om soms minder goed te slapen. Het overkomt iedereen.

