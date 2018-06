Kun je allergisch zijn voor koolhydraten?

Slapen in je Adam- of Evakostuum of toch maar op jacht naar een fijne pyjama? De meningen zijn er nogal over verdeeld wat er nou eigenlijk fijner slaapt. En wat je vrienden ook zeggen, er is goed nieuws. Naakt slapen is namelijk niet gezonder of ongezonder dan slapen met slaapkledij aan.

Naar aanleiding van een poll, besloot MyFitnesspal uit te zoeken of er nou voordelen en nadelen zitten aan beide nachtelijke outfits. Volgens de poll slaapt slechts 12 procent van de Amerikanen nakend. In Nederland verschilt dat een beetje per leeftijdsgroep. Volgens een onderzoek uit 2015, slaapt 20 procent van de 46 tot 65-jarigen zonder kledij. Bij jongeren tussen de 18 en 25 is dat maar 9 procent. En in de groep daar tussenin is het 18 procent. Ook wij zijn in de slaapkamer dus weinig exhibitionistisch.

Naakt slapen heeft zo voordelen