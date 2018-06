Dit kun je vandaag doen om je gelukkiger te voelen

Als er iets is dat iedereen wil zijn, dan is het wel gelukkig. Alleen hoe zorg je er vandaag nog voor dat je iets blijer in het leven staat? Deze vijf tips helpen je op weg.

1. Doe iets wat je normaal niet doet

Iedere dag dezelfde route naar je werk rijden, dezelfde lunch eten en in dezelfde houding zappend op de bank liggen – daar wordt niemand gelukkig van. Een leven waarin iedere dag op elkaar lijkt, is maar weinig aan. Doorbreek de sleur door iets te doen wat je normaal niet doet. Denk aan: om vier uur ’s nachts je wekker zetten om naar de sterren te kijken, een dag je telefoon niet gebruiken, de hoogste boom in je straat beklimmen of je favoriete gerecht uit een restaurant namaken.

2. Las een piekerkwartier in

Piekeren is een sta-in-de-weg voor geluk. Het kost onnodig veel tijd en maakt je alleen maar gestrest. Door iedere dag op een vast moment te piekeren, kun je voorkomen dat je dit de hele dag doet. In dit piekerkwartier doe je niets anders dan malen en in een kringetje denken. Schrijf op wat je dwars zit en ga daarna weer verder met datgene waarmee je bezig was. Kun je het toch niet laten om gedurende de dag te piekeren? Roep jezelf dan halt toe en zoek afleiding. Loop bijvoorbeeld een rondje of eet een appel.

3. Maak iemand anders dag mooier

Iets aardigs voor iemand anders doen, zorgt voor een domino-effect. Je maakt iemand blij, daardoor voel jij je blijer en dat maakt de kans weer groter dat je het nog eens doet. Geef daarom vaker complimenten, houd de deur eens open en help waar dat kan. Wist je dat het je zelfs gelukkiger maakt om voor iemand anders iets te kopen dan voor jezelf? Maak daar vandaag nog gebruik van!

4. Buig negatieve gedachten om in positieve

Het is geen nieuws dat mensen die positief denken zich meestal gelukkiger voelen. Met een negatieve stem in je hoofd is het immers lastig om je op de blije dingen in het leven te focussen. Oefen daarom met het ombuigen van negatieve gedachten in positieve. Kijk of je het van een andere kant kunt bekijken en er minder zwaar aan kunt tillen. Als dat niet werkt, kun je altijd nog een glimlach forceren. Met een glimlach op je gezicht is het veel lastiger om negatief te denken.

5. Schrijf op waar je dankbaar voor bent

Door oog te hebben voor de rijkdom die je hebt, voel je je veel gelukkiger. Je ziet in dat alles niet zo vanzelfsprekend is en waardeert het daardoor meer. Je kop koffie bij het ontbijt en de fietsroute naar het station worden dan ineens bijzonder. Maak er een gewoonte om iedere dag op te schrijven waar je dankbaar voor bent. Je zult zien dat deze lijst met de dag langer wordt.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.