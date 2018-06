'Bijna helft van de kinderen beweegt te weinig'

Grote kans dat jij minimaal één keer per week bij de plaatselijke yogaschool te vinden bent voor een pigeon pose of een warrior one. Ok, dat is een beetje overdreven van ons. Maar het lijkt bijna onvermijdelijk, want je struikelt in Nederland over de yogascholen.

Eenmanszaken

De Yogabedrijven in ons land schieten als paddenstoelen uit de grond, dat blijkt uit cijfers die RTL Z heeft opgevraagd bij de Kamer van Koophandel. In vijf jaar tijd is het aantal yoga-ondernemingen met 124 procent gestegen. In 2013 waren er nog 2849 bedrijfjes die zich bezighielden met yoga, nu zijn dat er maar liefst 6374.