5 vragen om meer uit je leven te halen

Cliché maar waar: het leven gaat (te) snel voorbij. Om ervoor te zorgen dat je er bewust van geniet en zoveel mogelijk uithaalt, kun je jezelf deze vijf vragen stellen.

1. ‘Als mijn leven morgen voorbij zou zijn, heb ik dan alles gedaan wat ik wilde?’

In het buitenland wonen, een grote reis maken of je eigen camping starten. Vaak zitten we te wachten totdat het juiste moment daar is. Maar waarom begin je vandaag niet met het waarmaken van je dromen? Stel dat je leven morgen voorbij zou zijn. Wat had je dan nog graag willen doen? Probeer vandaag al een stap(je) in deze richting te zetten. Zo voorkom dat je een droom een droom blijft en het uiteindelijk te laat is om hem waar te maken.

2. ‘Welke mensen zijn mij dierbaar?’

Als iemand overlijdt, gaan we meestal na of we wel genoeg tijd met deze persoon hebben doorgebracht. Is het antwoord ‘nee’, dan is het jammer genoeg te laat. Wees deze teleurstelling voor door af en toe stil te staan bij de mensen die je lief hebt. Zie je ze vaak genoeg? En als je tijd met hen doorbrengt, ben je er dan met je volle aandacht bij? Kun je niet volmondig ‘ja’ antwoorden op deze vragen, dan weet je wat je kunt doen om later geen spijt te hebben van de dingen die je niet hebt gezegd of samen hebt gedaan.

3. 'In hoeverre volg ik op dit moment mijn hart?’

Verwachtingen van anderen, problemen en onzekerheden kunnen ervoor zorgen dat het een hele uitdaging is om je hart te volgen. Maar door je hart niet te volgen, doe je jezelf eigenlijk tekort. En dat is zonde. Als je op dit moment iets doet waar je hart alleen al sneller van gaat kloppen als je eraan denkt, dan weet je dat je op het juiste spoor zit. Het hoeven geen hele grote dingen te zijn. Zelfs door in de tuin te werken of een mooie fietstocht te maken, kun je je hart al volgen.

4. ‘Wat zou ik graag nog willen leren?’

Meer kennis opdoen en nieuwe vaardigheden leren geeft energie. Logisch, want hierdoor groei je als persoon. Prikkel je nieuwsgierigheid door de volgende vraag te stellen: 'Wat zou ik graag nog willen leren?’ Wacht niet te lang met actie ondernemen zodra je weet wat je je wilt leren. Lees boeken over het onderwerp, praat er met mensen over of geef je op voor een workshop of cursus.

5. ‘Wat weerhoudt mij ervan om mijn dromen waar te maken?’

Soms kan een wens of droom lang door je hoofd spoken. Misschien zie je het al helemaal voor je, maar zet je nog steeds geen stap in deze richting. Dan is het goed om je af te vragen: ‘Hoe kan het dat ik die eerste stap niet durf te zetten?’ Wees eerlijk tegenover jezelf. Negen van de tien keer ben je zelf het grootste obstakel. Misschien omdat je het nog nooit eerder hebt gedaan en het daarom eng vindt.

OVER ZENZOEKERS

Wij, Lisa en Shirah, schrijven voor Metro over de 1001 manieren om je meer ontspannen te voelen in het openbaar vervoer met mindfulness, meditatie en yoga. En nee, dat hoeft echt niet zweverig te zijn! Op Zenzoekers.nl kun je onze zoektocht naar meer zen in ons dagelijks leven volgen.