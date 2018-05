Perfectionistisch? 3 oefeningen om het los te laten

Perfectionisme kan zorgen voor veel stress. Alleen is minder perfectionistisch zijn niet zo makkelijk. Hoe kun je je perfectionisme toch iets loslaten? Deze drie oefeningen helpen je op weg.

1. Bekijk de wereld minder zwart-wit

In de wereld van een perfectionist bestaat meestal alleen goed of fout, het is zwart óf wit. Fout is iets als het niet aan bepaalde idealen voldoet en het is pas goed als het wél in het perfecte plaatje past. Uiteindelijk zit het idee van goed en fout vooral tussen je oren. Wat voor de één fout is, is voor de ander misschien gewoon goed. Alleen al beseffen dat je ervoor kunt kiezen om minder zwart-wit te denken, helpt je al minder perfectionistisch te zijn.

Oefening: probeer de eerstvolgende keer dat je voor je gevoel een fout maakt, het te zien als een onderdeel van een leerproces. Fouten maken hoort daar nu eenmaal bij. Je kunt elke fout die je hebt gemaakt vieren door een lijst te maken waarop je je fouten met trots noteert. Schrijf er ook meteen achter wat je ervan geleerd hebt.

2. Geniet van het proces

Als perfectionist ben je waarschijnlijk erg op het eindresultaat gefocust. Alleen als het resultaat perfect is, ben je tevreden. Zonde, want de weg ernaartoe is juist heel leerzaam en leuk. Maak je bijvoorbeeld een schilderij, dan kun je al genieten van het feit dat je de tijd neemt om creatief bezig te zijn. Zelfs als het schilderij nog nergens op lijkt. Als je je alleen op het einddoel richt, mis je deze fijne momenten. Je leeft namelijk veel minder in het hier en nu, waardoor je je niet bewust bent van het huidige moment. Probeer daarom te genieten van het proces en staar je minder blind op het eindresultaat.

Oefening: plan genoeg pauzes in tussen je werk. Op deze momenten kun je stilstaan bij het proces. Hoeveel werk heb je al verricht? Hoe voelt dat als je daarop terugkijkt? En kun je er ook nu al tevreden mee zijn, ook al is het nog niet tot in de puntjes af?

3. Je bent niet wat je doet

Doordat perfectionisten zo resultaatgericht zijn, laten ze hun eigenwaarde vaak afhangen van datgene wat ze doen. De gedachte is dan: ‘Alleen als ik hard genoeg werk en laat zien dat ik het waard ben, mag ik er zijn.’ Ben je perfectionistisch, dan ben je dus vaak extreem kritisch op jezelf. Terwijl je net zo leuk bent als je iets minder hard je best doet. Koppel datgene wat je doet los van je wie je bent en probeer oog te hebben voor wat er nog meer in het leven is behalve je prestaties. Dat maakt je leven een stuk leuker en luchtiger.

Oefening: schrijf op wie je bent zonder je prestaties, zoals de baan die je nu hebt of het huis dat je hebt gekocht, daarin mee te nemen. Wat blijft er dan van jezelf over? Kun je jezelf ook waarderen als al deze dingen er niet meer zouden zijn?

