Naaktslapers niet per se gezonder dan pyjamadragers

Slapen in je Adam- of Evakostuum of toch maar op jacht naar een fijne pyjama? De meningen zijn er nogal over verdeeld wat er nou eigenlijk fijner slaapt. En wat je vrienden ook zeggen, er is goed nieuws. Naakt slapen is namelijk niet gezonder of ongezonder dan slapen met slaapkledij aan.

Naar aanleiding van een poll, besloot MyFitnesspal uit te zoeken of er nou voordelen en nadelen zitten aan beide nachtelijke outfits. Volgens de poll slaapt slechts 12 procent van de Amerikanen nakend. In Nederland verschilt dat een beetje per leeftijdsgroep. Volgens een onderzoek uit 2015, slaapt 20 procent van de 46 tot 65-jarigen zonder kledij. Bij jongeren tussen de 18 en 25 is dat maar 9 procent. En in de groep daar tussenin is het 18 procent. Ook wij zijn in de slaapkamer dus weinig exhibitionistisch.

Naakt slapen heeft zo voordelen

Mocht je niet zo goed weten of je naakt wil slapen of niet, dan zijn er wat voordelen om te overwegen. Vooral samen met je partner. Volgens Amerikaans onderzoek onder 1000 volwassenen, is 57 van de naaktslapers blij in hun relatie. Van de pyjamaslapers is dat slechts 48 procent.

Dat zou wel eens alles te maken kunnen hebben met hormonen. Volgens psychotherapeut Fran Walfish zorgt huid-op-huid-contact voor een verhoogd niveau van oxytocine, een hormoon waarvan je je goed voelt. Dat komt ook vrij als je geen seksueel contact hebt. Bijkomend voordeel van je blij voelen: je stress en bloeddruk daalt er ook nog eens van.

Oververhitting

Heb je de afgelopen nachten flink liggen woelen of zelfs raarder dromen dan normaal? Dat kan heel goed, dat doet hitte namelijk met je. De Universiteit van Amsterdam ontdekte dat als je lichaamstemperatuur ook maar 0,4 graden omhoog gaat, is de kans op insomnia en wakker liggen hoger.

Te koud is daarentegen ook weer niet goed. Zorg dat je daarom zodra het weer wat kouder wordt, je een deken hebt. Het fijnste is een deken die goed ademt.

Slapeloosheid

Mocht je het toch te koud hebben, dan kan ook dat zorgen voor insomnia. Het kan er namelijk voor zorgen dat je constant wakker wordt omdat je niet écht in slaap komt. Als het te koud is, kom je niet in je remslaap en waarschijnlijk ook niet in een diepe slaap. Met alle gevolgen van dien.

Nog twijfels of je vannacht in pyjama of naakt slaapt? Misschien is het tijd om op zoek te gaan naar een iets luchtiger pyjama of deken dan je al hebt. Soms kan een kleine aanpassing al genoeg zijn.