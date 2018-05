Mindful werken? Probeer deze 5 tips

We mogen trots zijn op onze Nederlandse wetenschappers. Een groep onderzoekers van eigen bodem heeft namelijk een grote stap gezet in de wereld van kunstmatige bevruchting. Zij hebben een embryo-achtige structuur gemaakt, zonder dat hier een eicel of zaadcel aan te pas kwam.

In elk basis biologieboek staat uitgelegd hoe een baby'tje ontstaat. Door de combinatie van een zaadcel en een eicel. Hoeft dus helemaal niet! Bewijst onder andere Nicolas Rivron, werkzaam bij het MERLN Instituut in Maastricht en het Hubrecht Instituut in Utrecht. Uiteraard is de natuurlijke bevruchting voor vrijwel iedereen het ideaal, maar bij sommige mensen is dit niet zo vanzelfsprekend. Zij kunnen dan kiezen voor een kunstmatige bevruchting.

Grote stap

Die kunstmatige embryo's werden tot nu toe gewoon gemaakt van een zaadcel en een eicel, maar blijkbaar kan dat ook anders. Alhoewel we niet moeten denken dat we binnenkort vanuit het niets mensen kunnen creëeren, is het wel een grote stap dat wetenschappers nu embryo-achtige structuren kunnen maken zonder eicel of zaadcel. Zo kunnen deze embryo's veel informatie geven over het beginstadium van zwangerschappen, schrijft NewScientist.

Het onderzoek werd gepubliceerd in Nature, en kun je in z'n geheel hier vinden. Kort en zo simpel mogelijk gezegd kunnen wetenschappers nu embryo's maken uit stamcellen. Stamcellen zijn cellen in ons lichaam die in een ander soort cel kunnen veranderen, een soort basiscellen. Onderzoekers hebben de stamcellen van muizen gebruikt om de embryo's te maken. Volgens Rivron zijn de embryo's bijna niet te onderscheiden van hoe een natuurlijk embryo er een aantal dagen na de bevruchting uitziet.

Veel onbekend

Alhoewel we vrijwel allemaal het algemene plaatje van bevruchting kunnen uitleggen, is er nog veel onbekend over het allereerste stadium van zwangerschappen. Vaak genoeg gaat daar iets mis waardoor de zwangerschap niet doorzet of er foutjes ontstaan die later leiden tot hart- en vaatziekten. Maar wat dat 'iets' is, dat weten we nog niet. Daar kan nu weleens snel verandering in gaan komen. „Door jonge embryo’s in deze eerste fase te bestuderen, kunnen we misschien achterhalen hoe deze fouten ontstaan en hoe we ze kunnen voorkomen", zegt Rivron tegen NewScientist.

Dat we op dit moment weinig weten is logisch. Embryo's worden door het lichaam van de moeder goed beschermd en zitten daardoor verborgen in de baarmoeder. Eenmaal gevonden is het klompje cellen zo klein dat je er amper iets mee kan.

Daarnaast is het natuurlijk ook een mensenleven waar heel voorzichtig mee om moet worden gegaan. Als wetenschappers embryo-structuren kunnen maken uit stamcellen, is dat dus ideaal. Dit is buiten het lichaam, dus niet verborgen en het gaat niet om een kostbaar leven. Zo kunnen wetenschappers heel veel embryo's maken en deze intensief bestuderen.

De informatie die onderzoekers door deze nieuwe ontwikkeling kunnen krijgen is cruciaal. „Met die informatie kunnen we er misschien voor zorgen dat kunstmatige bevruchtingen, zoals ivf, minder vaak mislukken", zegt Rivron. „Of we kunnen het omgekeerde doen en betere anticonceptie ontwikkelen."

Foutje gezien? Mail ons, we zijn je dankbaar