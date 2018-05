Deze to-do list fouten maakt iedereen

Maakt een to-do list je leven niet makkelijker? Schept het geen orde in de chaos in je hoofd? En maakt het je ook niet productiever? Stop dan vandaag nog met deze veelgemaakte fouten en maak voortaan een to-do list waar je wél iets aan hebt.

1. Een te lange to-do list maken

Veel mensen maken veel te enthousiast een to-do list. Ze gebruiken het als braindump en schrijven een waslijst aan taken op. Zo’n ellenlange to-do list levert je alleen helemaal niets op. Er alleen al naar kijken is overweldigend en omdat je nooit alles op een dag kunt afvinken, geeft het een ontevreden gevoel. Schrijf op je to-do list daarom alleen de drie belangrijkste dingen van die dag. Als je daarmee klaar bent, zet je drie nieuwe dingen op je lijst.

2. De taken op je to-do list te vaag opschrijven

Het maken van een to-do list mag best even tijd kosten. Gebruik deze tijd om alles wat je wilt doen zo duidelijk mogelijk op te schrijven. Wees specifiek en hak grote taken in kleinere, behapbare to-do’s. Streef ernaar dat een taak niet langer duurt dan een uur. Een truc om te kijken of het duidelijk genoeg is, is door je af te vragen of iemand anders het ook zou begrijpen. Let ook op dat je je taken aantrekkelijk opschrijft. Zo krijg je meer zin om ermee aan de slag te gaan.

3. In de ochtend een to-do list maken

Maak je een to-do list in de ochtend? Dan ben je lang niet de enige. Aan het begin van een dag is het alleen veel lastiger om te bepalen wat écht belangrijk is. Maak er daarom een gewoonte van om aan het eind van een (werk)dag of na het avondeten je to-do list voor de volgende dag te maken. Een slimme manier om je werk achter je te laten en de volgende dag weer productief te beginnen.

4. Met het makkelijkste op je to-do list beginnen

Iedereen houdt ervan om dingen door te strepen. Daarom is het ook zo verleidelijk om te beginnen met het makkelijkste dat op je to-do list staat. Het is alleen verstandiger om eerst de taak met de hoogste prioriteit te doen. Vaak stel je dit al dagen uit, omdat je er weinig zin hebt. Door met dit ‘spruitje’ te beginnen, ben je de rest van de dag veel productiever.

5. Niet experimenteren met het maken van een to-do list

Op een klassieke to-do list schrijf je wat je die dag wilt doen. Ook maak je hem met pen en papier. Maar waarom niet eens een digitale to-do list proberen? Of een alternatief? Eindig de dag bijvoorbeeld met een ta-da list. Op deze lijst schrijf je wat je allemaal hebt gedaan, van naar je werk fietsen tot avondeten maken, zodat je de dag tevreden afsluit. Of maak een to-do list voor een week, maand of jaar. Zo kun je jezelf steeds herinneren aan je doelen en dromen.

