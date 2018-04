Zo leer je het meest van je fouten

Fouten maken doen we allemaal. Maar twee keer dezelfde fout maken, doet niemand graag. Dus hoe leer je er het meest van? Nou zo!

Erken dat je het anders had willen doen

Fouten staat voor veel mensen gelijk aan falen: iets gaat niet zoals gepland, waardoor we het zien als mislukking. Niemand wil fouten maken, alleen is het lang niet altijd te voorkomen. Het beste is daarom om te erkennen dat je het graag anders had willen doen en verantwoordelijkheid te nemen voor de fout. Zo stel je je open voor groei en kun je het omzetten in een waardevolle les.

Vat het niet te persoonlijk op

Als je een fout maakt, kun je je een enorme loser voelen. Je even een loser is oké, alleen moet je er niet te lang in blijven hangen. Door de fout niet te persoonlijk op te vatten, creëer je afstand van wat er gebeurde en het gevoel dat het je geeft. Deze afstand kun je gebruiken om terug te blikken en van je fout te leren. Wat gebeurde er toen je de fout maakte? Hoe reageerde je? En hoe kun je in het vervolg beter reageren? Stel jezelf deze vragen vanuit de derde persoon, alsof je tegen jezelf praat. Dit geeft je interessante inzichten.

Zie het als een kans

Als je dit artikel leest, ben je één van de mensen die graag van zijn fouten wil leren. Dat is een compliment waard, want hierdoor laat je zien dat je wilt groeien als persoon. Buig je fouten voortaan om naar iets positiefs door in te zien dat het een mooie kans is om te leren. Het leven bestaat immers uit vallen en weer opstaan, experimenteren en daarvan weer leren. Ook leuk: houd een ‘foutendagboek’ bij waarin je je fouten en de wijze lessen die ze je gaven opschrijft.

Sta stil bij wat er voor de fout gebeurde

Door na te gaan wat er gebeurde vlak voordat je de fout maakte, kun je kijken of je het de volgende keer kunt voorkomen. Voelde je het bijvoorbeeld al aankomen? Zo ja, waarom handelde je dan toch op deze manier? Het kan natuurlijk ook onmacht zijn, waardoor je de schuld niet helemaal bij jezelf kunt leggen. Analyseer wat er voor de fout gebeurde en of je in het vervolg anders zou handelen. Misschien was je te gehaast, had je een nacht slecht geslapen of kon je het met de kennis van toen simpelweg niet anders doen.

Praat er met anderen over

Het helpt als je anderen betrekt bij het leren van je fouten. Je kunt bijvoorbeeld vragen hoe zij hadden gehandeld in dezelfde situatie of wat de grootste fout is die zij ooit hebben gemaakt en wat ze hiervan hebben hebben geleerd. Het maken van fouten krijgt zo een minder negatieve lading en het zorgt voor mooie gesprekken. Probeer je kwetsbaar op te stellen, ook als je je daar in het begin een beetje ongemakkelijk bij voelt. Want als jij je kwetsbaar durft op te stellen, durft je gesprekspartner dat ook.

