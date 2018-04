Waarom je vandaag nog moet stoppen met multitasken

Lak hebben aan wat anderen van je vinden, is makkelijker gezegd dan gedaan. Toch zijn er genoeg redenen om je zo min mogelijk van anderen aan te trekken. Dit zijn de zes belangrijkste.

1. Je raakt jezelf kwijt als je leeft voor anderen

Hoe meer waarde je hecht aan de mening van anderen, hoe minder ruimte er is voor je eigen gevoelens en gedachten. Je zet jezelf daardoor indirect niet op de eerste plek, maar op de tweede, derde of misschien wel de tiende plaats. Als je je leven laat beïnvloeden door wat anderen van je vinden, is het veel lastiger om te bedenken wat je zelf wil en hier je leven naar in te richten. Zonde, want je leeft tenslotte voor jezelf.

2. Je staat steviger in je schoenen

De meeste mensen zijn kuddedieren, maar dat wil niet zeggen dat je niet zelfstandig keuzes kunt maken. Vraag jezelf bij elke keuze af: ‘Doe ik dit voor mezelf of voor een ander?’ en ‘Is dit de beste keuze die ik voor mezelf kan maken?’ Juist de mensen die andere keuzes durven te maken dan anderen, staan vaak steviger in hun schoenen.

3. Het zegt meer over de ander

Als je je maar moeilijk in iemand kunt verplaatsen, is het slim om goed naar deze persoon te kijken. Waarschijnlijk kom je er dan vanzelf achter waarom iemand op deze manier denkt. Zegt iemand iets waar je je niet in kunt vinden? Sta er dan eerst bij stil hoe deze persoon zelf in het leven staat en zich gedraagt. Zo is het een stuk makkelijker om de ander te begrijpen en vat je het meteen ook minder persoonlijk op.

4. Jij weet alleen wat het beste voor je is

Ongevraagde adviezen kunnen handig zijn, maar uiteindelijk weet jij het beste wat goed voor je is. De enige manier om meer te leren in het leven is dan ook door zelf beslissingen te nemen. En als deze beslissingen niet zo uitpakken als je had gehoopt, zie je het gewoon als een wijze les. Al doende leert men.

5. Het is verspilde tijd en moeite

Je constant bezighouden met wat anderen van je vinden, is behoorlijk vermoeiend. Zonder dat je het doorhebt, neemt het veel ruimte in je hoofd in en zorgt het onnodig voor stress. Alles behalve gezond. Als je het lastig vindt om je niet bezig te houden met wat anderen van je denken, is het slim om afleiding te zoeken. Een fysieke activiteit, zoals wandelen of hardlopen, haalt je uit je hoofd. Of geef je gedachten een plek door het op te schrijven en het papier daarna in de prullenbak te gooien.

6. Je legt onnodig druk op jezelf

Wie het voor iedereen om zich heen goed wil doen, heeft er bijna een dagtaak bij. Daarnaast zorgt het voor een hoop druk. En die druk is alles behalve welkom, want we hebben vaak onze handen al vol aan ons eigen leven. Meer lak hebben aan anderen en doen wat je zelf wil, geeft meer rust. Daarnaast is het simpelweg onmogelijk om iedereen tevreden te houden.

